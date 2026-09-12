Otro delirio más: Trump solo acogerá como refugiados a los agricultores blancos de Sudáfrica porque están "sufriendo un genocidio"

¿Qué está pasando? El presidente de EEUU lleva todo su segundo mandato insistiendo con los llamados afrikáners, descendientes de colonos europeos que sostuvieron el apartheid durante décadas. Se ha volcado con ellos, duplicando a 4.500 dólares por persona las ayudas que reciben.

Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Donald Trump ha impulsado una política que prioriza la acogida de agricultores blancos sudafricanos, afirmando que sufren un "genocidio". A estos llamados afrikáners, descendientes de colonos europeos que sostuvieron el apartheid, se les ha duplicado la ayuda económica a 4.500 dólares por persona. Sin embargo, esta medida ha reducido drásticamente las plazas para otras nacionalidades, con una caída de 90.000 refugiados en dos años. Expertos como Karlos Castilla, de la Universidad Pompeo Fabra, critican estas acciones, señalando que no existe discriminación racial contra los afrikáners, calificando las afirmaciones de Trump como teorías conspirativas.

Es el nuevo delirio de Donald Trump. Es, si cabe, uno incluso más peligroso que los que ha tenido desde que regresó a la Casa Blanca. El presidente de EEUU ha decidido que su país tan solo va a acoger como refugiados a los agricultores blancos de Sudáfrica de quienes, dice, están sufriendo "un genocidio".

Así lleva desde 2025. Desde que volvió a Washington para un nuevo mandato en el que cada vez que hablaba de los agricultores blancos decía "muerte, muerte, muerte": "Tratamos bien a la gente cuando sufre un genocidio".

Son los llamados afrikáners. Son descendientes de colonos europeos que, en su día, sostuvieron el apartheid en Sudáfrica durante décadas. Ahora, Trump dice que están en peligro.

Tanto es así que se ha volcado con ellos, elevando la ayuda económica que van a recibir y duplicándola a 4.500 dólares por persona a partir del mes de octubre.

Mientras da refugio a los agricultores blancos de Sudáfrica, el republicano ha recortado las plazas para el resto de nacionalidades, con una caída de 90.000 refugiados en apenas dos años en un mundo plagado de guerras.

"Lo que él llama genocidio blanco no son más que teorías conspiranoicas cuando hay datos de organismos internacionales, nacionales y de organizaciones de personas africanas que determinan que no existe esa discriminación racial", indica Karlos Castilla, profesor de Derechos Humanos de la Universidad Pompeo Fabra.

El profesor, en ese sentido, ha comparado a EEUU antes de Trump con el país ahora que ha vuelto: "Ha dejado de ser el primer país en recibir personas refugiadas para ser uno de los que menos recibe".

Como dato concreto, en el último año, de los 10.258 refugiados que han llegado solo tres no eran sudafricanos blancos. Es la última ocurrencia de un racista que persigue a los migrantes solo según su color de piel.

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