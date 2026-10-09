Las protestas en Francia no cesan y dejan ya cerca de 7.000 detenidos, cientos de heridos e incluso colegios ardiendo

Los detalles Según informan las autoridades galas, un 86% de los arrestados son menores de edad y hay casi 2.400 personas que se enfrentan a cargos por la vía penal. "Los estudiantes no necesitan falsas promesas", afirma el ministro de Educación.

Las protestas en Francia continúan con movilizaciones estudiantiles y una creciente tensión. Las autoridades han detenido a cerca de 7.000 personas, la mayoría menores de edad, y más de 100 trabajadores educativos han resultado heridos. De los detenidos, 2.376 enfrentan cargos penales. La violencia ha dejado institutos bloqueados y colegios quemados. El ministro de Educación, Édouard Geffray, ha anunciado la contratación de miles de profesores suplentes para abordar la escasez de personal. La ONU ha expresado su preocupación por los incidentes y ha pedido que las protestas sean pacíficas y que se respete el derecho a la libre asamblea.

Un día más de protestas en Francia. Un día más de movilizaciones estudiantiles. Un día más en el que la tensión en el país galo ha ido 'in crescendo'. Las autoridades francesas han situado ya en cerca de 7.000 la cifra de detenidos, la mayoría menores de edad, y en más de un centenar los trabajadores educativos heridos por las manifestaciones por los recortes y la falta de recursos destinados en la educación pública.

Son, en concreto, un total de 6.877 las personas a las que se ha puesto bajo custodia. De todas ellas, un 86% son menores de edad. Además, hay 21 bajo arresto administrativo a la espera de que se celebren juicios en su contra.

Así, 2.376 personas se enfrentan a cargos por la vía penal, tal y como reflejan los datos del Gobierno.

Y es que las protestas no han cesado, dejando violencia a su paso, institutos bloqueados e incluso colegios quemados. Ante esto, Édouard Geffray, ministro de Educación, ha señalado que "se ha superado la cifra de los 100 trabajadores del sistema educativo heridos durante la violencia registrada en el marco de las protestas".

"Han estado cubriendo las vacantes como han pedido en dos años y el trabajo sale adelante todos los días. Hemos triplicado las sustituciones a corto plazo. Se ha gestionado a 440.000 personas de enseñanza secundaria y bachillerato", ha expuesto, matizando que, aún así, "se le debe un plan de acción a los estudiantes.

Y es que ha aplaudido "el movimiento estudiantil" por, dice, "permitir a los jóvenes despertar y tener conciencia política para no ser manipulados".

"Los estudiantes no necesitan falsas promesas"

El ministro se ha dirigido al Instituto de Cachan, en un suburbio del sur de París, desde donde ha conversado con los alumnos: "Cubriremos las vacantes durante la próxima semana. Me alegra que los estudiantes puedan decir lo que piensan de forma respetuosa y democrática. No necesitan falsas promesas".

En lo que respecta al anuncio realizado con la activación inmediata de miles de profesores suplentes, el ministro ha reivindicado la importancia de la medida afirmando que afectará a unos 4.000 nuevos docentes.

En ese sentido, Geffray ha confirmado además que los 3.024 maestros suplentes que se están asignando actualmente, se va a contratar a "varios cientos de maestros adicionales" para hacer frente a la escasez del profesorado: Con todo lo que se está poniendo en marcha, nos acercaremos probablemente a los 4.000 a tiempo completo".

La situación en Francia ha llevado a Shabia Mantoo, la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a mostrar su "preocupación" por los "incidentes" que están teniendo lugar en las calles francesas a raíz de las manifestaciones, por lo que ha solicitado "asambleas pacíficas" y un "uso proporcionado de la fuerza" por parte de la Policía desplegada.

"Pedimos a todo el mundo garantizar que estas protestas sean pacíficas y que no haya un uso desproporcionado de la fuerza durante las mismas. El derecho a la libre asamblea debe ser respetado", ha manifestado durante una rueda de prensa desde Ginebra.

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