Macron y Trump presumen de buena relación tras sus continuas tensiones: Francia, dispuesta a ayudar en Ormuz

¿Por qué es importante? A pesar de las fricciones arancelarias, Macron le ha recordado al presidente de Estados Unidos que Francia está preparada para participar en una operación en el estrecho de Ormuz.

Donald Trump ha enfatizado su buena relación con Emmanuel Macron durante la cumbre del G-7, describiéndolo como un "amigo especial" y destacando su colaboración en diversos proyectos. No obstante, su relación ha tenido momentos de tensión, evidenciados en gestos como un prolongado apretón de manos y las imitaciones de Trump por parte de Macron. A pesar de las disputas comerciales, Macron ha reafirmado la disposición de Francia para colaborar con Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, buscando una reapertura pacífica y rechazando peajes iraníes. Mientras tanto, Trump parecía más centrado en eventos personales, resaltando su homenaje de cumpleaños. La relación entre ambos líderes es peculiar, pero cercana.

Donald Trump ha querido recalcar su buena relación con Emmanuel Macron a su llegada a la cumbre del G-7. "Es un amigo especial para mí. Tenemos una relación fantástica. Hemos trabajado en muchos proyectos juntos", ha asegurado.

Sin embargo, entre ellos ha habido muchos momentos de tensión, como un apretón de manos más largo de lo habitual, sostenido en el tiempo como si quisiera demostrar algo, o incluso imitaciones del republicano sin disimulo alguno.

A pesar de las fricciones arancelarias, Macron le ha recordado al presidente de Estados Unidos que Francia está preparada para participar en una operación en el estrecho de Ormuz.

"Lo que haremos con los estadounidenses, en paralelo con los iraníes, es garantizar este despliegue para que la reapertura del estrecho de Ormuz se produzca de forma pacífica y duradera", ha destacado, aunque también sabemos que le ha pedido a Trump que rechace el peaje de Irán en Ormuz.

"Eso obviamente no es lo que queremos, porque sentaría un precedente. Haremos todo lo posible para que no haya peajes", ha reconocido.

Por su parte, el estadounidense parecía más pendiente de sus circos. Sus primeras palabras en Évian han sido para recordar su homenaje por su cumpleaños.

Ahora, el gesto de camaradería entre ambos sorprende, poniendo de manifiesto su extraña, aunque estrecha, relación.

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