Los españoles que vuelven a nuestro país desde Italia están llegando con mascarillas y bastante contrariados por la crisis del coronavirus Covid-19. En el aeropuerto de Barajas, uno de los pasajeros que ha llegado en la tarde de este lunes señala que si ven que les pasa algo avisarán a los servicios médicos, siguiendo los consejos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), dependiente del Ministerio de Sanidad.

Laura es estudiante de Erasmus en Bolonia y todavía se plantea si comprará el billete de vuelta, "como me han cancelado todo y allí no tengo nada que hacer, pues mejor en mi casa", asegura.

Nerviosismo ante viajes a Italia

Mientras tanto, desde varias agencias de viajes explican que todavía no les están cancelado viajes a Italia, pero ya perciben cierto nerviosismo: "Están llamando cada vez más porque el pánico comienza a extenderse un poquito". Sin embargo, quien prefiera renunciar a su viaje y quedarse en casa debe saber que no le van a devolver los billetes porque los aseguradores no cubren las devoluciones por pandemia.

La crisis del coronavirus también afecta a viajes escolares, el colegio de San Javier ha estado a punto de cancelar el que tenía programado, pero tras una reunión con los padres, han decidido que irán provistos de mascarillas y gel desinfectante.

Una misma situación que en otro colegio de Sevilla ha resuelto de otra manera, lo han cambiado por Portugal: "Sobre todo porque no nos daban muchas opciones de vuelta si había algún problema", explica una profesora del centro.

Más de 2.000 aficionados del Valencia viajaron a Milán la semana pasada al partido de Champions, pero de momento hay calma entre ellos ya que no hay ningún caso detectado.

Lo único que les extraña a los que llegan son pruebas más exhaustivas cuando vienen de allí. "Nos han pasado allí la pistola y aquí no nos han hecho nada" indica sorprendida una pasajera, para que no les quepa duda de que llegan sin riesgo de infección