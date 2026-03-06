Pikachu se opone a Trump: Pokémon reprende a la Casa Blanca por usar una vez más y sin permiso su imagen en un meme en redes

¿Qué ha pasado? Washington ha usado el reciente estrenado Pokémon Pokopia para poner en él su eslogan de 'Make America Great Again'. "No hemos participado en su creación ni en su distribución", dice la compañía.

Donald Trump ha vuelto a utilizar las redes sociales para promover su agenda política, esta vez empleando imágenes de Pokémon sin autorización. La Casa Blanca publicó un meme con el eslogan "Make America Great Again" sobre una imagen del reciente Pokémon Pokopia, lo que ha disgustado a The Pokémon Company. Sravanthi Dev, portavoz de la compañía, aclaró que no han dado permiso para el uso de su propiedad intelectual y que no desean asociarse con ninguna agenda política. Esta no es la primera vez que ocurre, ya que previamente usaron el eslogan "hazte con todos" sin autorización. A pesar de las quejas, la Casa Blanca sigue utilizando contenido de videojuegos sin permiso.

Donald Trump ha vuelto a usar la carta de las redes sociales. Ha vuelto a usar la carta de Pokémon en las redes sociales. Así ha sido en una de las últimas publicaciones de la Casa Blanca, en donde se ve el eslogan de 'Make America Great Again' sobre una imagen del reciente Pokémon Pokopia. Y eso es algo que a la compañía japonesa no le ha hecho especial gracia.

"Tenemos conocimiento de que en redes sociales han incluido imágenes asociadas a nuestra marca", ha expresado Sravanthi Dev, portavoz de la compañía, en un comunicado.

Ha dejado claro que ese uso ha sido sin permiso alguno: "No hemos participado en su creación ni tampoco en su distribución. No se ha otorgado ningún permiso para usar nuestra propiedad intelectual".

"Tenemos como misión el unir al mundo y no va en afiliación con ninguna postura o agenda política", han insistido desde The Pokémon Company.

La Casa Blanca, por su parte, ha expresado que su estrategia en redes "mediante publicaciones atractivas y memes impactantes comunica con éxito la agenda extremadamente popular del presidente". Así lo ha afirmado Abigail Jackson, que presume de que la gente les "copia" porque su mensaje "tiene eco".

Es la segunda vez que The Pokémon Company tiene que emitir un comunicado para aclarar que la Casa Blanca está usando su propiedad intelectual sin permiso. La primera fue cuando usaron su eslogan "hazte con todos" en un vídeo que mezclaba las imágenes del anime con otras del ICE arrestando a personas.

En esta ocasión ha sido por un meme del videojuego Pokémon Pokopia, el último lanzamiento de la compañía, que se ha estrenado en Nintendo Switch 2 hace apenas unas horas obteniendo unas grandes calificaciones por parte de la prensa especializada.

Y es que la Casa Blanca está haciendo caso omiso a las quejas del mundo de los videojuegos. Han usado a Halo, a Minecraft, a Call of Duty y hasta a Stardew Valley para sus memes aun sin tener el permiso de las compañías y de los creadores.

