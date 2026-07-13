El periodista marroquí Ali Lmrabet, afincado en España, es detenido a su llegada a Marruecos desde Barcelona

Rabat no ha confirmado el arresto del periodista pero su esposa, que ha recibido una llamada de su marido, asegura que se considera "secuestrado" por las autoridades marroquíes.

El periodista franco-marroquí Ali Lmrabet, afincado en España, ha sido detenido este fin de semana a su llegada a Marruecos. Su esposa, Laura Feliú, ha confirmado a la agencia EFE que el arresto tuvo lugar el domingo 12 de julio en el aeropuerto internacional de Tánger al bajar de su avión procedente de Barcelona. Feliú ha explicado que Lmrabet se comunicó con ella tras su detención para informarle de la situación y denunciar que "se considera secuestrado".

Según la información facilitada por Feliú a la agencia AFP, la razón de su detención es la difusión de "información falsa". "Me llamó a las 19:00h y me dijo que al llegar al aeropuerto de Tánger lo habían detenido por difundir información falsa y atentar contra las instituciones", ha explicado su esposa. Lmrabet le habría dicho, además, que sobre él pesan "varias órdenes de arresto" en Marruecos.

La ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) confirmó en un comunicado al que ha tenido acceso la prensa francesa que el periodista estaba acusado de presuntamente difundir información falsa y que por esta razón el domingo fue trasladado a Casablanca para ser interrogado por la Policía Nacional, antes de su comparecencia ante la Fiscalía, prevista para este lunes.

Lmrabet es un conocido periodista, duramente crítico con el Gobierno marroquí, que desde hace años vive en la Ciudad Condal. Durante una década, este periodista de ahora 66 años estuvo inhabilitado para ejercer la profesión en Marruecos, después de ser condenado por difamación a raíz de unas declaraciones sobre los refugiados saharauis en los campamentos de Tinduf.

Ni EFE ni AFP han obtenido información por parte de las autoridades marroquíes, que no han confirmado el arresto del periodista.

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