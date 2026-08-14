Un asesinato por la espalda, una búsqueda de cinco días y pruebas concluyentes: así fue la mediática detención de Luigi Mangione en 2024

La Fiscalía de EEUU pide la pena de muerte para Luigi Mangione, acusado de asesinar al CEO de United Healthcare

Los detalles El joven que mató al directivo de una compañía de seguros de salud se ha declarado culpable en el juicio federal: ha admitido haber disparado y causado la muerte de Brian Thompson, por lo que se enfrenta a una condena perpetua.

Luigi Mangione, protagonista de uno de los casos más mediáticos de Estados Unidos, se ha declarado culpable del asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare. El crimen ocurrió en Manhattan, y las pruebas en su contra eran contundentes, incluyendo el arma que portaba al ser detenido y sus huellas en la escena del crimen. Mangione, quien padecía dolores crónicos y se sentía maltratado por el sistema de salud, expresó su rabia hacia las aseguradoras en un manifiesto. Su caso ha reavivado el debate sobre los altos costos sanitarios en el país. Se enfrenta a cadena perpetua, con sentencia prevista para diciembre.

Novedad en uno de los casos más mediáticos de Estados Unidos. Luigi Mangione, el joven que mató al directivo de una compañía de seguros de salud se ha declarado culpable en el juicio federal. Ha admitido así haber disparado y causado la muerte de Brian Thompson, por lo que se enfrenta a una condena perpetua. Aún queda un largo proceso por delante en este juicio, cuya sentencia se espera para diciembre.

El 9 de diciembre de 2024 una patrulla entraba en un restaurante de Pensilvania tras haber recibido el soplo de que Luigi Mangione podía estar dentro. Y así fue. Estaba sentado en una esquina, escondido tras un gorro y una mascarilla. Los policías le pedían que se identificase, pero él insistía en que era otra persona. Finalmente, fue detenido.

Eso fue cinco días después de haber asesinado por la espalda, en pleno Manhattan, al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson. Las pruebas contra él eran concluyentes.

Las balas que mataron al CEO salieron del arma que llevaba en su mochila en el momento de la detención y sus huellas estaban por toda la escena del crimen.

Mangione padecía dolores crónicos de espalda y se sentía maltratado por el sistema de salud estadounidense. Se había referido a la aseguradora de la víctima como una convención de parásitos tacaños. Una rabia que pudo motivar el crimen.

Un acto criminal que, sin embargo, lo convirtió en un personaje de culto para miles de ciudadanos. Un caso tan mediático que ha reabierto el debate sobre los altos costes sanitarios y las agresivas prácticas de las aseguradoras.

Y aunque sea un héroe para los que buscan cambiar la sanidad en Estados Unidos, Mangione va a ser condenado, quizás de por vida, el próximo 18 de diciembre

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido