Pedro Rodríguez señala que la amenaza de Rusia contra España busca "demostrar que seguir apoyando a Ucrania no tiene sentido"

El profesor de Relaciones Internacionales indica que se ha producido una "multiplicación de la amenaza". Además, considera que Putin ha visto "una ventana de oportunidad" debido a que a EEUU "no le interesa nada la OTAN".

La CIA ha emitido un informe que asegura que Rusia podría atacar con drones lanzados desde su flota fantasma, desde algún punto del Mediterráneo, contra España, Italia o Francia. Iñaki López plantea a Pedro Rodríguez si esa amenaza pudiera ser real.

"No parece que, de momento, los ministerios de Defensa de los tres países quieran valorar esta defensa", indica el presentador de Más Vale Tarde, "en el caso de Italia lo niegan", algo que ya ocurrió antes de la invasión de Ucrania.

El profesor de Relaciones Internacionales expone que "lo que hay es una multiplicación de la amenaza". "Los incidentes, incursiones, sabotajes que se producían antes en el plazo de una semana, se están produciendo en el plazo de un día", indica.

Rodríguez considera que Putin "está haciendo el mejor análisis de coyuntura política de las relaciones trasatlánticas". Así, como cuenta, el presidente ruso ve que a Estados Unidos "no le interesa nada la OTAN, que está retirando material, tropas, mandos... con lo cual hay una ventana de oportunidad".

Así, Rodríguez indica que Putin buscaría demostrar que seguir apoyando a Ucrania "no tiene mucho sentido", además de "darnos un susto".

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