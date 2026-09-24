El influencer Clavicular, imputado por violación y por suministrar drogas y alcohol a una menor en Massachusetts

El 'influencer' Clavicular, en un desfile en París en junio de 2026

Los detalles La acusación penal presentada en el estado de Massachusetts dice que los presuntos delitos ocurrieron en mayo de 2025 por una demanda civil presentada a principios de este año por una mujer que alegó que él le había servido varias rondas de vodka y había mantenido relaciones sexuales sin su consentimiento en la casa de sus padres en Cape Cod.

Clavicular, un influencer estadounidense con dos millones de seguidores, enfrenta graves acusaciones, incluyendo drogar y violar presuntamente a una menor. Según la denuncia, inyectó ilegalmente metanfetamina en el rostro de la joven sin su consentimiento. La víctima presentó cargos por fraude, agresión física y estrés intencionado. Además, Clavicular ha sido acusado de violencia física y verbal contra mujeres, y protagonizó enfrentamientos físicos en directo. Su contenido en redes se centra en la obsesión por la belleza masculina, habiendo consumido esteroides desde los 14 años y realizando actos extremos para alterar su apariencia. También ha enfrentado cargos por posesión de armas.

Se hace llamar Clavicular, cuyo nombre real es Braden Peters de 20 años, y acumula dos millones de seguidores en redes sociales . Este joven influencer estadounidense popularizó el looksmaxxing entre millones de jóvenes y fue señalado en repetidas ocasiones por promover prácticas físicas que especialistas calificaron como peligrosas. Ahora esta en el foco de la polemica por afronta graves acusaciones, e suministrarle alcohol a una persona menor de edad legal y de drogar a alguien para tener relaciones sexuales, según consta en los registros judiciales.

La acusación penal presentada en el estado de Massachusetts dice que los presuntos delitos ocurrieron en mayo de 2025 por una demanda civil presentada a principios de este año por una mujer que alegó que él le había servido varias rondas de vodka y había mantenido relaciones sexuales sin su consentimiento en la casa de sus padres en Cape Cod.

Los cargos, presentados el 8 de septiembre y revelados por The Bulwark a partir de expedientes judiciales, fueron confirmados por NBC News: Peters habría abusado sexualmente de una menor a la que previamente había suministrado alcohol y sustancias.

Peters aguarda la definición de la causa penal ante la justicia de Massachusetts, con una audiencia programada para el 14 de octubre.

Lo ocurrido en Cape Cod

Según el escrito judicial de la demanda civil, Peters le pagó USD 1.000 a Mendoza —quien tenía 16 años en ese momento— con la promesa de grabar contenido que impulsara su carrera como creadora de contenido, y organizó su traslado hasta la residencia familiar en Cape Cod.

Una vez en la propiedad, Peters le habría suministrado “cantidades excesivas de alcohol” hasta dejarla en un estado de intoxicación que le impedía dar su consentimiento.

Esa misma noche mantuvo relaciones sexuales con ella mientras estaba en ese estado y, a la mañana siguiente, la agredió sexualmente por segunda vez mientras dormía, también sin su consentimiento, según informó el New York Post en base a los documentos judiciales. Según la demanda, Peters no volvió a verla durante seis meses.

La demanda civil incluye además una acusación separada: Peters le habría inyectado Aqualyx —una sustancia para disolver grasa no aprobada en Estados Unidos, que según el expediente estaba mezclada con metanfetamina— en el rostro sin su consentimiento y durante un livestream, mientras Mendoza era aún menor de edad.

Quién es Clavicular

Clavicular también ha protagonizado enfrentamientos físicos retransmitidos en directo y ha sido acusado públicamente de ejercer violencia física y verbal contra mujeres.

Su personaje en redes gira en torno a una obsesión por transformar y maximizar la apariencia masculina mediante tratamientos estéticos. Según sus propias declaraciones, comenzó a consumir esteroides y testosterona a los 14 años.

Una de las prácticas que Peters popularizó es el bone smashing: golpear deliberadamente los huesos del rostro con un martillo bajo la creencia de que, al regenerarse, adoptarían una forma más estética. Especialistas en salud advirtieron que la técnica puede ser peligrosa y causar daños permanentes.

Además, ha afrontado cargos relacionados con la posesión y el uso de armas de fuego.

Un personaje construido en las redes sociales que ha convertido la búsqueda extrema de la belleza y la provocación en parte de su contenido y que, a través de sus millones de seguidores, ejerce una notable influencia entre los más jóvenes.

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