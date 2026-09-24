Macron reconoce que su país podría ser atacado por Putin: "Rusia está multiplicando sus actos hostiles y criminales"

¿Qué ha dicho? "Como los europeos ayudan a los ucranianos, entonces Europa puede ser un objetivo", ha asegurado Macron, quien ha advertido de que los actos "hostiles y criminales" contra países europeos se han multiplicado en las últimas semanas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha advertido sobre la posibilidad de que Francia sea objeto de un ataque con drones cargados de explosivos, similar al ocurrido en el aeropuerto de Leipzig, atribuido a Rusia. Aunque desmintió que la CIA haya alertado a Francia sobre un posible ataque de drones rusos, Macron considera que Europa podría ser un objetivo debido al apoyo a Ucrania. Francia ha reforzado la protección de instalaciones sensibles ante esta amenaza. Además, Macron señaló que es creíble una nueva movilización de 300,000 soldados rusos y anunció un acuerdo con Ucrania para proporcionar equipos de radar y misiles. También propuso una moratoria a Rusia y Ucrania para detener ataques a infraestructuras energéticas y en el mar Negro.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha dicho este jueves que Francia podría ser objeto de un intento de ataque con un dron cargado de explosivos, como el registrado a principios de agosto en el aeropuerto de Leipzig y atribuido por Alemania a Rusia, al tiempo que considera creíble una nueva movilización de 300.000 soldados rusos para la guerra en Ucrania.

"La respuesta es sí", ha dicho al ser preguntado sobre la posibilidad de que Rusia ataque con un dron un avión en los aeropuertos de París o Marsella, en una entrevista conjunta a las televisiones TF1 y France 2.

No obstante, ha desmentido informaciones publicadas en la prensa extranjera según las cuales la CIA habría alertado a los servicios franceses de un posible ataque de drones rusos contra Europa y, en particular, el sur de Francia. "La CIA no ha informado a los servicios franceses de un ataque de ese tipo", ha mantenido.

El jefe de Estado francés ha afirmado que Rusia considera a Europa parte de la retaguardia "estratégica" de Ucrania sobre todo porque los europeos apoyan a Kyiv. "Como los europeos ayudan a los ucranianos, entonces ... Europa puede ser un objetivo", ha considerado. Además, ha advertido de que los actos "hostiles y criminales" contra países europeos se han multiplicado en las últimas semanas.

"No pretendo avivar las tensiones con palabras. Pero lo que sí puedo decirles es que Rusia está multiplicando sus actos hostiles y criminales", ha señalado. Sin embargo, Macron ha añadido que no se ha producido en Francia un ataque ruso contra instalaciones estratégicas o industriales de características similares al del aeropuerto de Leipzig, en Alemania, pero tampoco lo ha descartado. "Cuando me pregunta si puede ocurrir, mi respuesta es sí", ha declarado.

En este sentido, ha dicho que Francia ha reforzado la protección de instalaciones sensibles ante la evolución de la amenaza, tras anunciar el viernes pasado que había encargado un plan en ese sentido.

Sobre una eventual nueva movilización rusa, ha recalcado que varios servicios de inteligencia europeos y estadounidenses, junto con Ucrania, han compartido informaciones que apuntan a la incorporación de unos 300.000 hombres.

"Es un escenario que nos parece creíble", ha manifestado, y ha añadido que varios indicios muestran que Rusia se está preparando para ello una vez que han pasado las recientes elecciones legislativas, en las que sin sorpresa han ganado las fuerzas en el poder.

Para contribuir a la defensa de Ucrania, el presidente francés ha anunciado la firma de un acuerdo con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para proporcionar a Kiev equipos adicionales de radar y misiles, que describió como una ayuda "concreta".

Preguntado por las perspectivas de poner fin a la guerra en Ucrania, Macron ha recordado que Francia ha propuesto una doble moratoria a Rusia y Ucrania: detener los ataques contra las infraestructuras energéticas y suspender los ataques en el mar Negro. "El año pasado, Ucrania sufrió el frío y la oscuridad durante meses, y los rusos están haciendo lo mismo de nuevo", ha constatado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido