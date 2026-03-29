Pedro Rodríguez habla de la "trampa de la escalada" en Irán: "Se están tomando decisiones militares sin plena consciencia"

El profesor en Relaciones Internacionales ha explicado que si algo ha enseñado el siglo XXI es que "las guerras de invasión no funcionan".

Estados Unidos estaría valorando una invasión terrestre de Irán para poder terminar con la guerra. Según ha informado 'The Washington Post', el Pentágono valora desplegar a los soldados durante "semanas" para ejecutar la ofensiva, una estrategia que Pedro Rodríguez considera que no va a funcionar.

"Estamos ante un ejemplo clásico de lo que se llama 'la trampa de la escalada'. Ha habido un primer ataque en el que consiguieron descabezar al régimen y a su plana mayor. ¿Y eso que les ha dado a la Administración Trump? La ilusión del control, pero la realidad es que en el momento en el que los iraníes han descubierto que tienen el arma más potente de todas, cortar el estrecho de Ormuz, eso significa que ellos llevan la guerra hasta nuestros supermercados y gasolineras", ha afirmado el profesor de Relaciones Internacionales en laSexta Noticias.

Porque Pedro Rodríguez afirma que "si algo nos ha enseñado el siglo XXI es que las guerras de invasión no funcionan": "Me sorprende que estamos viendo todos estos planes y estamos oyendo hablar de empantanamiento, de trampa, de Vietnam revisitado...".

"Y una idea de que se está entrando en esta escalada como sonámbulos, como la Primera Guerra Mundial. Se están tomando decisiones militares sin plena consciencia", ha añadido.

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