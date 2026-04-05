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Guerra en Oriente Medio

Pedro Rodríguez analiza el peaje de Irán para cruzar Ormuz: "Va contra el derecho a la libre navegación"

¿Qué ha dicho? El profesor de Relaciones Internacionales ha hecho un paralelismo con el estrecho de Gibraltar: "Ni Marruecos ni España pueden poner peajes. Son aguas internacionales".

Pedro Rodríguez, sobre Ormuz
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La guerra en Oriente Medio suma un día más. Suma una nueva jornada desde que, el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel decidieran bombardear Irán. Desde que Irán respondiera, atacando a los países del resto de la región y usando el petróleo como arma. Poniendo a Ormuz en el foco, cerrando y bloqueando el estrecho por el que pasaba el 20% del crudo mundial.

Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales, ha hablado acerca de ese peaje que Irán quiere cobrar para todo aquel que quiera cruzar Ormuz: "Es como Gibraltar, ni Marruecos ni España pueden poner peajes".

"Es algo que va contra el derecho a la libre navegación. Son aguas internacionales", prosigue el profesor en su exposición.

En ese sentido, ha hablado del "potente arma" que está usando Irán con Ormuz: "En esta guerra tan mal planteada y caprichosa han trasladado el conflicto a nuestras gasolineras".

Y es que Irán se ha dado cuenta de la "ventaja estratégica" que supone Ormuz en las "nuevas condiciones de seguridad". Además, el régimen ha advertido que "nunca va a volver a tener el estatus que tenía antes".

Los iraníes, en ese sentido, han confirmado que van a poner en marcha los procesos legislativos para imponer un coste de navegación a los barcos que transiten por el estrecho, que deberán pagar en riales.

Los iraníes, tal y como recoge la agencia Tasnim, han asegurado que "la gestión de esta importante vía fluvial está en manos de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán, y ningún país tendrá derecho a transitar por ella sin el permiso de Irán e Irán defenderá esta posición estratégica con todo su poderío militar".

Mientras, Donald Trump ha vuelto a avisar con "desatar el infierno" si, citando sus propias palabras, esos "locos cabrones no abren el puto estrecho de Ormuz".

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