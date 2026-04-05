Pedro Rodríguez analiza el peaje de Irán para cruzar Ormuz: "Va contra el derecho a la libre navegación"

¿Qué ha dicho? El profesor de Relaciones Internacionales ha hecho un paralelismo con el estrecho de Gibraltar: "Ni Marruecos ni España pueden poner peajes. Son aguas internacionales".

La guerra en Oriente Medio continúa tras el bombardeo de Estados Unidos e Israel a Irán el 28 de febrero, y la respuesta iraní atacando a otros países de la región y usando el petróleo como arma. Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del crudo mundial, y planea imponer un peaje a los barcos que lo crucen. Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales, critica esta medida por violar el derecho a la libre navegación en aguas internacionales. Irán defiende su control sobre Ormuz como una ventaja estratégica, mientras que Donald Trump amenaza con represalias si no se reabre el paso.

La guerra en Oriente Medio suma un día más. Suma una nueva jornada desde que, el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel decidieran bombardear Irán. Desde que Irán respondiera, atacando a los países del resto de la región y usando el petróleo como arma. Poniendo a Ormuz en el foco, cerrando y bloqueando el estrecho por el que pasaba el 20% del crudo mundial.

Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales, ha hablado acerca de ese peaje que Irán quiere cobrar para todo aquel que quiera cruzar Ormuz: "Es como Gibraltar, ni Marruecos ni España pueden poner peajes".

"Es algo que va contra el derecho a la libre navegación. Son aguas internacionales", prosigue el profesor en su exposición.

En ese sentido, ha hablado del "potente arma" que está usando Irán con Ormuz: "En esta guerra tan mal planteada y caprichosa han trasladado el conflicto a nuestras gasolineras".

Y es que Irán se ha dado cuenta de la "ventaja estratégica" que supone Ormuz en las "nuevas condiciones de seguridad". Además, el régimen ha advertido que "nunca va a volver a tener el estatus que tenía antes".

Los iraníes, en ese sentido, han confirmado que van a poner en marcha los procesos legislativos para imponer un coste de navegación a los barcos que transiten por el estrecho, que deberán pagar en riales.

Los iraníes, tal y como recoge la agencia Tasnim, han asegurado que "la gestión de esta importante vía fluvial está en manos de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán, y ningún país tendrá derecho a transitar por ella sin el permiso de Irán e Irán defenderá esta posición estratégica con todo su poderío militar".

Mientras, Donald Trump ha vuelto a avisar con "desatar el infierno" si, citando sus propias palabras, esos "locos cabrones no abren el puto estrecho de Ormuz".

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