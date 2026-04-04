Irán reconoce la "ventaja estratégica" que les da Ormuz y advierte de que la zona no volverá a ser como "antes"

Los detalles El portavoz de la Presidencia del Parlamento iraní, Abbas Goudarzi, ha aseverado que la zona jamás volverá a ser un paso de libre navegación porque su estatus ha cambiado tras el inicio de la guerra.

Irán ha reafirmado su control estratégico sobre el estrecho de Ormuz, advirtiendo que la zona no volverá a ser de libre navegación tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel desde el 28 de abril. Abbas Goudarzi, portavoz del Parlamento iraní, ha anunciado la intención de imponer un coste de navegación a los barcos que transiten por el estrecho, pagadero en riales. Las fuerzas armadas iraníes gestionan esta vía fluvial y ningún país podrá transitar sin su permiso. Irán solo ha permitido el paso de barcos de países que no apoyan la operación conjunta de EE.UU. e Israel, y ha reafirmado su postura de resistencia ante las presiones externas.

Irán es plenamente consciente de la "ventaja estratégica" que el estrecho de Ormuz le da al régimen ayatolá y ha advertido a sus enemigos que la zona jamás volverá a ser un paso de libre navegación porque su estatus ha cambiado desde la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de abril.

"El estrecho de Ormuz se ha convertido en una ventaja estratégica para Irán en las nuevas condiciones de seguridad y nunca volverá a tener el estatus que tenía antes", ha declarado el portavoz de la Presidencia del Parlamento iraní, Abbas Goudarzi, que esta misma semana también ha anunciado el comienzo de los procedimientos legislativos para imponer un coste de navegación a los barcos que transitan por el estrecho, a pagar en la moneda nacional, el rial.

En unas declaraciones recogidas por la agencia semioficial Tasnim, Goudarzi asegura que "la gestión de esta importante vía fluvial está en manos de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán, y ningún país tendrá derecho a transitar por ella sin el permiso de Irán e Irán defenderá esta posición estratégica con todo su poderío militar".

La realidad es que el régimen ayatolá apenas ha permitido el paso de barcos con bandera o con destino a países que han rechazado abiertamente la operación conjunta de Estados Unidos e Israel. De hecho, el ministro de Transporte e Infraestructura de Turquía, Abdulkadir Uraloglu, ha confirmado que dos buques de propietarios turcos han pasado por el estrecho de Ormuz por primera vez desde el inicio del conflicto.

El portavoz parlamentario iraní ha avisado que Irán no tiene la más mínima intención de ceder a las pretensiones de Estados Unidos y que "el camino de la República Islámica no es ni el compromiso ni la rendición, sino la resistencia para consolidar la posición de Irán en el nuevo orden mundial".

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