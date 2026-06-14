Otra más en la megalomanía de Trump: su capricho de 60 millones para llevar los puñetazos y las patadas de la UFC a la Casa Blanca

¿Por qué es importante? Después del desfile militar de 2025, el republicano ha optado esta vez por celebrarse a sí mismo con la velada de artes marciales mixtas más cara de todos los tiempos. La polémica, y los puñetazos y las patadas, está servida.

Donald Trump ha organizado un evento de UFC en la Casa Blanca para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos y coincidir con su 80 cumpleaños. Este evento, descrito por Trump como "una gran pelea que nunca se va a repetir", costará a Estados Unidos unos 60 millones de dólares. La velada, organizada por Dana White, contará con un megaescenario y un octógono para unos 5.000 espectadores. El enfrentamiento principal será entre Gaethje y Topuria, con el objetivo de ofrecer un espectáculo memorable y justificar el elevado gasto. Todo esto bajo el nombre 'Freedom 250 UFC'.

"Una gran pelea que nunca se va a repetir". Así definió Donald Trump el evento de UFC que se va a celebrar en la Casa Blanca. La velada para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos (el 4 de julio) que, casualmente, han hecho coincidir también con su 80 cumpleaños (el 14 de junio). Con su aniversario personal. Uno para el que además de soplar velas y desenvolver paquetes se ha autorregalado la pelea más cara de toda la historia de este deporte.

Porque el capricho del presidente no va a ser ni mucho menos barato. No podría ser así, pues él es más bien dado al gasto y a mostrar al exterior tal derroche. La velada, organizada por su amiguísimo Dana White, le va a salir a EEUU por unos 60 millones de dólares.

Las proximidades de las dependencias presidenciales se parecen entre nada y poco a lo que eran antes de que comenzasen los preparativos para tal evento. Porque donde antes había árboles y césped ahora hay metal. Hay una construcción que podrá acoger a unos 5.000 espectadores además, claro está, del octógono.

Del lugar donde, como hizo Trump en su día con alguna participación en la WWE cuando estaba por allí su buen amigo Vince McMahon, habrá sopapos. Sopapos de verdad, de los que duelen. Sopapos como los que se van a dar Gaethje y Topuria en el plato fuerte de la noche.

Las hostilidades ya han empezado. Lo han hecho en un lugar tan emblemático como la escalinata del monumento a Abraham Lincoln. Allí, el hispano-georgiano ha exhibido cinturones mientras ya ha soltado algún empujón a su rival. A un compatriota de Trump que quiere regalarle una victoria al presidente.

Para que el gasto no sea en vano. Para que esos 60 millones de dólares no queden en un desenlace que el presidente no quiera. Tal ha sido, es y será el gasto que tan solo en replantar el césped que se han ventilado se van a gastar cerca de 700.000 dólares.

Así hacen las cosas en Estados Unidos. A lo grande. Así hace las cosas Donald Trump. Así se las gasta, nunca mejor dicho, un presidente que el año pasado ya celebró por estas fechas un desfile militar para festejar su 79 cumpleaños.

Ahora va a llevar el show de la UFC, de las artes marciales mixtas, a la Casa Blanca. A un lugar en el que ya está todo listo con un megaescenario, un octógono a la altura y unos luchadores dispuestos a partirse la cara en el cumpleaños de Trump. Todo, eso sí, por los 250 años de la independencia de Estados Unidos, que por algo se llama 'Freedom 250 UFC'.

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