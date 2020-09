El director de la Organización Mundial de la Salud en Europa, Hans Kluge, ha advertido este lunes que la pandemia de coronavirus será "más dura en octubre y noviembre" y ha augurado un aumento de la mortaliad en esta época del año.

En declaraciones a la agencia AFP, ha señalado que el otoño "va a ser más duro". "En octubre, en noviembre, se verá una mortalidad más elevada", ha señalado, recordando que "estamos en un momento en el que los países no tienen ganas de escuchar este tipo de malas noticias". "Lo entiendo", ha apuntado.

Además, el máximo responsable en Europa de la OMS ha advertido de que la actual pandemia no acabará con la vacuna contra la Covid-19. "Escucho todo el tiempo 'la vacuna será el fin de la epidemia'. ¡Por supuesto que no! Ni siquiera sabemos si la vacuna será eficaz en todos los sectores de la población. Algunas señales que estamos recibiendo es que será eficaz para unos pero no para otros. Y si de repente tenemos que pedir diferentes vacunas, qué pesadilla logística", ha remarcado.

Kluge ha explicado que "el final de la pandemia será cuando, como comunidad, hayamos aprendido a vivir con esta pandemia": "Eso depende de nosotros, es un mensaje muy positivo".

Los casos acumulados de Covid-19 desde que empezó la pandemia ascienden ya a 28, 6 millones, según los datos comunicados oficialmente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por todos los países.

En la última jornada se han registrado 307.930 nuevos casos confirmados a nivel mundial, una de las cifras diarias más elevadas de las que se guarda registros. Las muertes por coronavirus totalizan las 917.417, lo que representa un aumento de 5.537 decesos con respecto a los notificados en la víspera.

De acuerdo con las estadísticas que gestiona la OMS, España ocupa el cuarto lugar a nivel global por aumento diario de casos, con más de 12.000, por delante de Argentina, con unos 11.500, y Francia, con alrededor de 9.600.