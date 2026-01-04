Las protestas en Irán por la crisis económica y energética dejan al menos 15 muertos y más de 500 detenciones

Los detalles Según la asociación de defensa de los derechos humanos HRANA, en los siete últimos días han perdido la vida una quincena de manifestantes por la "violencia" de las fuerzas de seguridad.

Desde el inicio de las protestas en Irán, al menos 15 personas han muerto a causa del deterioro económico y la crisis energética, según organizaciones de derechos humanos. HRANA reporta 15 muertes y 582 detenciones en la primera semana de protestas, que se han extendido a 174 lugares en 60 ciudades de 25 provincias. Las manifestaciones incluyen huelgas y protestas estudiantiles, y las fuerzas de seguridad han respondido con violencia y detenciones. Hengaw y Iran Human Rights también confirman las muertes y la continuación de las protestas, impulsadas por la caída del poder adquisitivo y las sanciones de EE.UU. e Israel.

Al menos 15 personashan fallecido desde el inicio de las manifestaciones y protestas que se han producido en varias provincias de Irán debido al deterioro de la situación económica y la crisis energética, según varias organizaciones de derechos humanos.

La asociación de defensa de los derechos humanos HRANA ha informado de que en los siete primeros días de protestas se han contabilizado 15 muertes y 582 detenciones: "En los siete últimos días se han registrado protestas en al menos 174 lugares de 60 ciudades de 25 provincias. En este periodo al menos 582 individuos han sido arrestados y al menos 15 manifestantes que protestaban han perdido la vida".

HRANA ha recogido que hay manifestaciones en las calles, huelgas "limitadas" y protestas estudiantiles en varias universidades. Y han denunciado que, en respuesta, las fuerzas de seguridad "han recurrido a la violencia, han utilizado medidas de control de multitudes, han realizado detenciones y han impuesto un ambiente de seguridad endurecida en varias ciudades".

También la organización de derechos humanos kurda Hengaw ha informado de muertes y sitúa la cifra de fallecidos en 17. El grupo con sede en noruega Iran Human Rights también ha confirmado que las protestas continúan este domingo, octavo día consecutivo de movilizaciones.

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes está en el origen de las protestas, que se producen además en pleno aumento de las presiones y las sanciones económicas de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, bombardeos incluidos como los del pasado junio, que mataron a unas mil personas en el país centroasiático.

