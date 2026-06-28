Una ola de calor sin precedentes: Francia registra 1.000 muertes más de lo habitual a causa de las temperaturas extremas

Francia registra 1.000 muertes más de lo habitual a causa de las temperaturas extremas.

Los detalles Un organismo del Ministerio de Sanidad señaló que el fenómeno afecta principalmente a los mayores de 65 años (un 85% de los casos), al tiempo que apuntó a un aumento del 40% solo en los fallecimientos en domicilios.

Las autoridades francesas informaron que el extremo calor ha provocado aproximadamente 1.000 muertes adicionales desde el 24 de junio, comparado con meses anteriores. Santé publique France, organismo del Ministerio de Sanidad, destacó que este fenómeno afecta mayormente a personas mayores de 65 años, representando el 85% de los casos, y señaló un aumento del 40% en fallecimientos en domicilios. Las regiones más afectadas incluyen Isla de Francia, Nueva Aquitania y Bretaña. Este balance es preliminar y podría aumentar, ya que se basa en certificados de defunción electrónicos. El Gobierno francés advirtió que los efectos sanitarios del calor extremo aún podrían intensificarse.

Las autoridades francesas ofrecieron este domingo un primer balance sobre las víctimas asociadas con el extremo calor en el país y registraron 1.000 muertes más que lo habitual desde el pasado miércoles, coincidiendo con la mitad de la ola de calor. "Desde el 24 de junio, se han observado alrededor de 1.000 muertes adicionales -cifras no consolidadas- en comparación con los fallecimientos registrados en los meses anteriores", anunció Santé publique France.

Este organismo del Ministerio de Sanidad señaló que el fenómeno afecta principalmente a los mayores de 65 años (un 85% de los casos), al tiempo que apuntó a un aumento del 40% solo en los fallecimientos en domicilios.

"Este aumento es más pronunciado en las regiones bajo alerta roja en los últimos días, en particular en Isla de Francia (región parisina), Nueva Aquitania, Bretaña, Centro-Valle de Loira, Normandía y Países del Loira", indicó Santé France.

Este primer balance, según el organismo, ha de ser interpretado "con prudencia", pues "la mortalidad será más elevada" debido a una "subestimación de los datos", que se basan únicamente en certificados de defunción electrónicos.

El Gobierno francés ya había alertado este sábado de que los "efectos sanitarios" de la ola larga y extrema ola de calor están "aún por llegar" en los próximos días. En su actualización de la mañana, la agencia meteorológica Météo France solo dejó a dos departamentos -del total de casi 100 del país- en alerta roja por extremo calor, ambos situados en el noreste del país. Sin embargo, cerca de la mitad del país estaba en alerta naranja -la segunda más grave-, entre ellos París y su región.

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