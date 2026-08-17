Una ola de calor golpea el sur de EEUU con récords de temperaturas de hasta 46 grados

Los detalles El fenómeno de calor extremo afecta especialmente a Florida y estados de la frontera con México. En concreto, hay alertas en Nevada, Arizona y California.

Más de 70 millones de personas están bajo alerta este lunes por una ola de calor en el sur de Estados Unidos que afecta en especial a Florida y estados de la frontera con México con récords y temperaturas de hasta 46 grados centígrados, según indica el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La ola de calor rompe e iguala este lunes y durante el fin de semana récords de temperatura para esta época del año en ciudades como Miami y Fort Lauderdale (Florida); Laredo, Borger y el aeropuerto de Austin (Texas), Atlanta (Georgia), Raleigh (Carolina del Norte), Memphis (Tennessee) y Charlotte (Carolina del Norte).

El NWS avisa de que, a medida que la ola de calor de mediados de verano continúa en el sur y el sureste de Estados Unidos, se esperan más días con temperaturas máximas de entre 38 y 40 grados centígrados y un nivel de calor de hasta 46 grados.

Calor extremo

El fenómeno, añade el pronóstico, avanza hacia el suroeste de Estados Unidos, por lo que esta región comienza a calentarse de nuevo el lunes y el martes con temperaturas máximas que empiezan a subir. Por ello, avisa de alertas del calor extremo en vigor para Nevada, Arizona y California, lo que incluye zonas del sur de estos últimos dos estados cercanos a la frontera con México.

"Se aconseja a los residentes seguir las recomendaciones de seguridad ante el calor, limitando la actividad al aire libre, manteniéndose hidratados, asegurando el acceso a aire acondicionado o centros de enfriamiento y monitoreando a amigos, vecinos y familiares vulnerables", señala el NWS en su aviso.

Estados Unidos experimenta un verano con temperaturas por encima de la media y marcado por olas de calor, con una de las más fuertes el fin de semana del 4 de julio, día de la Independencia de Estados Unidos, que se saldó con una treintena de fallecidos.

El pasado julio fue el mes más caluroso en la historia de Estados Unidos desde que hay registro, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) del país. Las elevadas temperaturas y las condiciones de sequía también han favorecido la aparición de incendios y su propagación, pues casi tres millones de hectáreas han ardido en lo que va de año en Estados Unidos, la cifra más alta en la última década.

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