Ola de accidentes en Maldivas: muere un español que practicaba surf tras recuperar los cuerpos de los cinco buceadores italianos

Los detalles Tras la muerte de cinco turistas italianos, expertos buceadores, el fallecimiento de este hombre español supone el tercer incidente con turistas extranjeros en el país en poco más de un mes. Así lo ha confirmado este lunes la policía local de Maldivas.

Un nuevo accidente mortal de un turista en las Maldivas ha cobrado la vida de un ciudadano español de 53 años, quien se ahogó mientras practicaba surf en el atolón de Gaafu Dhaalu. Este incidente se suma a la muerte de cinco turistas italianos que exploraban cuevas a 60 metros de profundidad, lo que implica el tercer accidente con turistas extranjeros en el país en poco más de un mes. Las autoridades maldivas han iniciado una investigación para esclarecer las causas. Además, el pasado 11 de abril, otro turista español sufrió la amputación de una pierna tras el ataque de un tiburón tigre.

Tristemente, se ha producido un nuevo accidente mortal de un turista en las islas Maldivas, un paraíso vacacional. En esta ocasión, ha muerto un ciudadano español de 53 años. Se ha ahogado este lunes mientras practicaba surf en el atolón de Gaafu Dhaalu, en el sur de las islas.

Tras la muerte de cinco turistas italianos, expertos buceadores que estaban inspeccionando unas cuevas a unos 60 metros de profundidad, el fallecimiento de este hombre español supone el tercer incidente con turistas extranjeros en el país en poco más de un mes. Así lo ha confirmado este lunes la policía local de Maldivas.

El turista español se encontraba a bordo de un barco de safari turístico y se había desplazado para practicar surf a una zona cercana a la isla de Vaadhoo, un popular destino del archipiélago para los aficionados a este deporte.

Aunque la víctima fue trasladada de urgencia a la clínica de Vaadhoo, a su llegada, los servicios médicos solo pudieron confirmar su muerte a las 12:57 hora local (07:57 hora GMT) de este lunes. Las fuerzas de seguridad locales ya han abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente.

Racha negra en Maldivas

Este lunes, las autoridades maldivas confirmaron el hallazgo de los cuerpos de cinco ciudadanos italianos que fallecieron el pasado jueves en un accidente de buceo en el atolón de Vaavu, cerca de la capital. Los equipos de rescate, que han recurrido a especialistas italianos y finlandeses tras la muerte el sábado de un buzo militar maldivo que trabajaba en las labores de búsqueda, ya han recuperado todos los cadáveres.

Los cinco turistas italianos murieron tras producirse un accidente cuando practicaban buceo. Concretamente, estaban explorando unas cuevas situadas a 60 metros de profundidad en el atolón de Vaavu.

Allí quedaron atrapados y fallecieron posiblemente por una narcosis por nitrógeno, una sustancia que permite estar más tiempo en el agua con más oxígeno, pero hasta un máximo de 40 metros. Al hacerlo, no solo habrían cometido una imprudencia, sino que habría incumplido la ley. Según explica un experto en buceo, todo "está marcado por tiempo, que es una hora, y 30 metros". A partir de 30 metros realmente no está permitido por ley".

El ataque de un tiburón

Esta racha negra para Maldivas comenzó el pasado 11 de abril, cuando otro turista español, un ginecólogo de 30 años que celebraba su luna de miel, sufrió la amputación de una pierna tras el grave ataque de un tiburón tigre mientras buceaba.

El suceso se produjo en el atolón de Gaafu Alif, una zona cercana al lugar donde se registró el ahogamiento del nacional español este lunes.

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