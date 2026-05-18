Trump planea construir un helipuerto en la Casa Blanca: así será la nueva reforma de un presidente cuyo nivel de aprobación se desploma

Entre líneas A diferencia de otros proyectos en la residencia del presidente, los funcionarios consultadas por 'The Washington Post' apuntan que esta "no es una idea descabellada de Trump". Otros intentos de construir el helipuerto se frenaron por la histórica resistencia a realizar cambios en el complejo de la Casa Blanca.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, planea construir un helipuerto en la Casa Blanca para evitar que los helicópteros Marine One dañen el jardín sur, según medios estadounidenses. Esta iniciativa se suma a otras obras realizadas durante su segundo mandato, como el polémico Salón de Baile. Además, una encuesta reciente del 'The New York Times' y el Instituto Siena revela que un 59% de los estadounidenses desaprueba su gestión, especialmente por su manejo de la guerra en Irán y la economía. Solo un 37% respalda a Trump, alcanzando su nivel más bajo de aprobación, lo que podría afectar al Partido Republicano en las próximas elecciones legislativas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea construir un helipuerto en la Casa Blanca para evitar que los helicópteros Marine One dañen el jardín sur del complejo presidencial, según medios estadounidenses. Este sería el último capricho del republicano, cuyo nivel de aprobación cae al 37% —el más bajo registrado por la encuesta del diario 'The New York Times' y el Instituto Siena durante el segundo mandato de Trump— mientras crece el rechazo a la guerra en Irán.

La icónica imagen del presidente de EEUU subiendo al helicóptero desde los jardines presidenciales podría cambiar con la construcción del helipuerto permanente que estaría listo este mismo verano, según fuentes anónimas consultadas por 'The Washington Post' y ha informado EFE. A diferencia de otros proyectos de cambios en la Casa Blanca, funcionarios actuales y anteriores han explicado a los medios que desde hace tiempo se están llevando a cabo conversaciones sobre la posibilidad de añadir este helipuerto para evitar que se deterioren los jardines.

"Esto no es una idea descabellada de Trump", ha señalado un oficial militar retirado al medio estadounidense. Este funcionario ha añadido que otros intentos anteriores de construir el helipuerto se frenaron por la histórica resistencia a realizar cambios en el complejo de la Casa Blanca, una situación que Trump ha cambiado por completo.

Este proyecto se sumaría a las obras que ya ha realizado en el complejo presidencial desde que empezó su segundo mandato. Además de la obra estrella de Trump, el Salón de Baile, para el que demolió el Ala Este, se han acometido modificaciones en el Jardín de las Rosas, se ha construido un paseo de granito negro a lo largo de la columnata del Ala Oeste, se ha rediseñado el Despacho Oval y se han instalado dos grandes mástiles con la bandera estadounidense en la parte delantera y trasera de la Casa Blanca, según detalla 'The Wall Street Journal', el primer medio en informar sobre los planes del helipuerto.

De todas estas obras, sin duda, la más polémica es el Salón de Baile, que Trump aseguró que estaría listo para septiembre de 2028, y que este mismo fin de semana sufrió un serio revés ya que el Senado frenó una partida presupuestaria destinada a la seguridad de la obra.

El 59% de estadounidenses desaprueba la gestión de Trump

Además de la construcción del helipuerto, este lunes ha salido a la luz una encuesta que muestra que una mayoría del 59% de estadounidenses desaprueba la gestión de Trump al frente del país, frente al 37% que lo respalda, mientras crece el rechazo a la guerra iniciada por EEUU e Israel contra Irán y sus consecuencias económicas.

El más reciente sondeo del diario 'The New York Times' y el Instituto Siena refleja también que el 64% de los entrevistados cree que Trump cometió un error al atacar a la República Islámica. Esta opinión es compartida por una mayoría del 93% de demócratas y 73% de los votantes independientes, algo que podría costarle apoyo al Partido Republicano a solo seis meses de las elecciones legislativas de medio término, donde está en juego el control de ambas Cámaras del Congreso.

Solo un 30%, incluyendo un 70% de los republicanos, cree que Trump hizo lo correcto al iniciar el conflicto con Irán. De acuerdo con el diario estadounidense, el actual índice de aprobación del presidente —visto por analistas como un indicador histórico clave para predecir el desempeño del partido gobernante en las urnas— es el más bajo registrado por esta encuesta durante el segundo mandato del republicano.

La consulta fue realizada a 1.507 votantes registrados en todo EEUU, entre el 11 y el 15 de mayo, en medio del estancamiento en el diálogo de paz entre Washington y Teherán, y el aumento de los precios de la gasolina por el bloqueo iraní al estrecho de Ormuz, por donde pasaba el 20% del crudo mundial.

La mayoría de los encuestados reprueba la gestión del presidente en áreas claves como el coste de la vida y la economía en general, con un 69% y un 64% de rechazo, respectivamente. Un 56% desaprueba el manejo de la migración por parte del republicano, que ha redoblado sus políticas antimigratorias bajo promesas de campañas masivas de deportación y el aumento de las redadas, sobre todo en ciudades de mayoría demócrata.

Una mayoría del 62% no está de acuerdo con el obrar de Trump en la guerra en Gaza, frente a un 31% que sí lo respalda. A principios de mayo, una encuesta de 'The Washington Post', 'ABC' e Ipsos mostró que el rechazo de los estadounidenses a la guerra en Irán ya alcanza niveles de desaprobación comparables a los conflictos de Irak y Vietnam, en un contexto de incertidumbre económica y riesgo de ataques terroristas. Entonces, el 61% de los encuestados afirmó que las acciones militares lanzadas por EEUU e Israel contra la República Islámica fueron un error, y menos del 20% dijo creer en el éxito de las operaciones, como proclama Trump.

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