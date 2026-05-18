Localizan los cuerpos de los cuatro buzos italianos atrapados en una cueva en Maldivas

Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas en busca de los desaparecidos.

Los detalles Según la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas, la localización de los cuerpos se ha logrado "gracias a una operación conjunta de su Guardia Costera y la Policía local, junto a un equipo de expertos coordinado por el Gobierno de Italia".

Las autoridades de Maldivas confirmaron la localización de los cuerpos de cuatro turistas italianos desaparecidos en una cueva submarina en el atolón de Vaavu, aunque su recuperación se realizará en los próximos días. La operación para encontrarlos fue conjunta entre la Guardia Costera, la Policía local y un equipo de expertos italianos. Entre los fallecidos se encontraba Mónica Montefalcone, bióloga marina y buceadora experimentada, su hija Giorgia, y otros investigadores. El grupo, que viajaba en el yate Duke of York, había iniciado una inmersión a 60 metros de profundidad, superando los límites legales de Maldivas. Tras perder contacto, se activó una alerta de emergencia.

Las autoridades de Maldivas confirmaron este lunes la localización de los cuerpos de los cuatro turistas italianos desaparecidos en el interior de una cueva submarina en el atolón de Vaavu, aunque su recuperación física se llevará a cabo en los próximos días.

"La localización se ha logrado gracias a una operación conjunta de su Guardia Costera y la Policía local, junto a un equipo de expertos coordinado por el Gobierno de Italia", informó la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas (MNDF) en una publicación de X.

El ejército maldivo detalló que en los próximos días se realizarán nuevas inmersiones para recuperar los cuerpos.

Entre los turistas se encontraba Mónica Montefalcone, reconocida bióloga marina italiana y experimentada buceadora, que se encontraba en Maldivas coordinando un proyecto de investigación vinculado a la Universidad de Génova.

Junto a ella participaban su hija Giorgia, también aficionada al submarinismo, los investigadores Muriel y Federico, y el instructor de buceo Gianluca. El grupo viajaba a bordo del yate turístico de lujo Duke of York, desde donde iniciaron una inmersión cuyo objetivo era explorar una cueva submarina situada a unos 60 metros de profundidad.

La legislación de Maldivas limita este tipo de actividades recreativas a profundidades mucho menores y establece restricciones especiales a partir de los 30 metros. Fuentes cercanas a la investigación apuntaban la pasada semana a que los cinco submarinistas permanecieron bajo el agua más tiempo del previsto.

Tras una hora y 45 minutos sin señales del grupo, el capitán de la embarcación activó la alerta de emergencia. Los equipos de rescate lograron localizar únicamente el cuerpo sin vida de Gianluca, el instructor que acompañaba la expedición.

Las autoridades locales calificaron el accidente como uno de los más graves registrados en la historia reciente del buceo en Maldivas. En medio de la conmoción, el marido de Mónica Montefalcone y padre de Giorgia ha rechazado que la inmersión fuese imprudente y arriesgada: "Nunca hubieran hecho algo así", aseguraba.

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