La ofensiva migratoria de Trump llega a todos los rincones de EEUU: ICE dispara las detenciones

El contexto La ofensiva de Donald Trump contra la inmigración irregular ha multiplicado las operaciones de los agentes federales y ha llevado a ICE a intensificar las detenciones.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el ICE, la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ha intensificado sus actividades. Las políticas migratorias se han endurecido significativamente, reflejándose en un aumento de detenciones. En junio se registraron miles de nuevas detenciones y en julio el ritmo se incrementó, alcanzando una media de 1.593 arrestos diarios. La inmigración fue un tema central en la campaña de Trump, quien prometió una mayor escala de deportaciones. Además, los agentes de ICE han ampliado sus operaciones en aeropuertos, reforzando su presencia en estas instalaciones.

Más y más detenciones. El ICE, Immigration and Customs Enforcement, la agencia encargada de hacer cumplir las leyes migratorias dentro de Estados Unidos, atraviesa una etapa de máxima actividad desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.

Las cifras muestran hasta dónde ha llegado el endurecimiento de la política migratoria: en junio se registraron miles de nuevas detenciones. Y julio elevó todavía más el ritmo. Durante el último mes, el ICE y otras autoridades migratorias alcanzaron una media de 1.593 arrestos diarios.

La inmigración fue una de las grandes banderas de la campaña de Trump. El presidente regresó a la Casa Blanca con la promesa de llevar a cabo una campaña de deportaciones a una escala mucho mayor que durante su primer mandato.

Por su parte, la Administración Trump comenzó a desplegar agentes de ICE en aeropuertos hace unos meses, pero durante este mes de julio, los agentes fronterizos han expandido sus operaciones en este tipo de instalaciones.

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