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Hasta en aeropuertos

La ofensiva migratoria de Trump llega a todos los rincones de EEUU: ICE dispara las detenciones

El contexto La ofensiva de Donald Trump contra la inmigración irregular ha multiplicado las operaciones de los agentes federales y ha llevado a ICE a intensificar las detenciones.

Los agentes del ICE arrestan a un inmigrante mexicano indocumentado durante una redada en Brooklyn, Nueva York.
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Más y más detenciones. El ICE, Immigration and Customs Enforcement, la agencia encargada de hacer cumplir las leyes migratorias dentro de Estados Unidos, atraviesa una etapa de máxima actividad desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.

Las cifras muestran hasta dónde ha llegado el endurecimiento de la política migratoria: en junio se registraron miles de nuevas detenciones. Y julio elevó todavía más el ritmo. Durante el último mes, el ICE y otras autoridades migratorias alcanzaron una media de 1.593 arrestos diarios.

La inmigración fue una de las grandes banderas de la campaña de Trump. El presidente regresó a la Casa Blanca con la promesa de llevar a cabo una campaña de deportaciones a una escala mucho mayor que durante su primer mandato.

Por su parte, la Administración Trump comenzó a desplegar agentes de ICE en aeropuertos hace unos meses, pero durante este mes de julio, los agentes fronterizos han expandido sus operaciones en este tipo de instalaciones.

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