Nuevo ataque de ego de Trump: sugiere rebautizar el Atlántico o el Pacífico como "océano Trump"

¿Qué ha dicho? El presidente estadounidense ha propuesto dicha opción o "océano de las Américas" para renombrar a alguna de las dos aguas que tocan Estados Unidos.

Donald Trump ha propuesto rebautizar el océano Atlántico o el Pacífico con su nombre o llamarlo "el océano de las Américas". Durante un mitin en Tennessee, entre risas y aplausos, el presidente sugirió que Estados Unidos necesita un océano y un gran río con su nombre, tras haber ordenado que el Golfo de México y el lago de Ontario fueran rebautizados. Sin embargo, descartó cambiar el nombre del río Hudson y el Mississippi. Trump tiene la autoridad para cambiar nombres de accidentes geográficos oficiales, aunque la aceptación por parte de empresas privadas es opcional. Hasta ahora, ha encontrado bastante respaldo.

Donald Trump ha vuelto a tener un ataque de ego. El presidente de Estados Unidos ha sugerido rebautizar el océano Atlántico o el Pacífico con su nombre o llamarlo "el océano de las Américas".

Así lo ha aseverado durante un mitin en Clarksville, en el estado de Tennessee, entre risas y aplausos de los presentes: "Necesitamos un río y necesitamos un océano. Así que he estado pensando en el Atlántico o en el Pacífico. Lo llamaremos océano Trump u océano de las Américas".

El mandatario ha explicado que EEUU necesita un océano y un gran río a su nombre después de ordenar que el Golfo de México fuera rebautizado como el golfo de América y el lago de Ontario como el lago de América: "Antes de irme, creo que deberíamos tener un océano. Y necesitamos un gran río".

Sin embargo, ha descartado cambiar el nombre del río Hudson, que atraviesa Nueva York, cuyo nombre homenajea al explorador Henry Hudson. "Hizo un buen trabajo preparando ese lío hace mucho tiempo", ha dicho Trump descartando también la posibilidad de cambiar el nombre del río Mississippi.

El presidente de Estados Unidos tiene la potestad de ordenar cambios en los nombres oficiales de accidentes geográficos utilizados por las agencias federales y ya es decisión de las empresas privadas seguirlo o no, aun así, hasta ahora ha encontrado bastante respaldo.

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