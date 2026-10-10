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Nueve muertos en un tiroteo nocturno en Pensilvania (EEUU)

Los detalles Según la Policía, el presunto atacante está entre los fallecidos tras dispararse a sí mismo.

Imagen de archivo de un coche de Policía de la ciudad de Erie, Pensilvania (EEUU) Imagen de archivo de un coche de Policía de la ciudad de Erie, Pensilvania (EEUU)Europa Press / Policía de Erie
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Nueve personas han muerto en un tiroteo ocurrido en la noche del viernes en la localidad de Erie, en Pensilvania, Estados Unidos, según han confirmado las autoridades.

El presunto atacante está entre los fallecidos tras dispararse a sí mismo, ha explicado la Policía, que envió efectivos tras el aviso de un tiroteo en la zona. Los agentes se encontraron con el individuo atrincherado en una vivienda e intentaron que se entregara.

"En este momento podemos confirmar que el sospechoso está muerto. Según la información de la que disponemos no hay peligro para la población", ha apuntado el jefe del Departamento de Policía de Erie, Rick Lorah.

Lorah ha expresado su pesar a la población ante "uno de los momentos más difíciles y descorazonadores que nuestros agentes e inspectores han afrontado jamás". "La pérdida de una vida es devastadora y las circunstancias son profundamente preocupante", ha añadido.

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