Novedades sobre el presunto origen del brote de hantavirus: Ushuaia niega que el contagio saliera de allí y señala a Chile

El contexto Hasta ahora, habían saltado las alarmas sobre el vertedero de la ciudad argentina, ya que lo visitó el matrimonio fallecido para avistar unas aves. Sin embargo, el Gobierno local rechaza que cogieran allí el virus.

El matrimonio neerlandés Schilperoort, los primeros en contagiarse de hantavirus, recorrió Argentina, Chile y Uruguay durante cinco meses. Aunque se especuló que el contagio ocurrió en un vertedero de Ushuaia, epidemiólogos argentinos lo dudan. Juan Facundo Petrina, director de Epidemiología de Ushuaia, afirma que no hubo casos hasta abril, cuando partió el barco. Reconstruir el viaje es crucial, ya que hay un mes sin información sobre su ubicación en Argentina. En Chile, donde el hantavirus es endémico, también se descarta el contagio debido a la falta de coincidencia en las fechas. En Argentina, la falta de presupuesto complica la investigación, dejando el origen del brote aún incierto.

Durante cinco meses, el matrimonio neerlandés Schilperoort, primeros en contagiarse, recorrió en coche el cono sur del continente americano. Un viaje a través de Argentina, Chile y Uruguay con parada en un vertedero de Ushuaia para avistar unas aves. Durante toda la semana se ha especulado con que fue en ese vertedero donde se produjo el contagio. Sin embargo, epidemiólogos argentinos lo ponen en duda.

Juan Facundo Petrina, director de Epidemiología de Ushuaia, señala al respecto que "en la línea Ushuaia, Río Grande y Tolhuin son cero los casos" que tienen de hantavirus "hasta el comienzo de abril, que fue cuando partió el barco". Además, defienden que Usuhaia tampoco han tenido casos desde entonces.

Por ello, es tan importante reconstruir con exactitud el viaje de la pareja. "Hay un periodo de prácticamente un mes en el medio, que es fundamental, y desconocemos en qué lugar de Argentina estuvieron", subraya el epidemiólogo Juan Facundo Petrina.

Sin embargo, el hantavirus es endémico no solo en Argentina, sino también en Chile, país que los neerlandeses recorrieron durante 24 días. César Bustos, especialista en enfermedades infecciosas explica que "el roedor habita desde el sur del desierto de Atacama hasta el estrecho de Magallanes, es decir, a lo largo del país, excepto el norte grande".

La Sanidad chilena, sin embargo, descarta que el contagio se produjese en su territorio, ya que dicen que las fechas no coinciden. "El periodo de exposición no coincide con el periodo en que ellos estuvieron en Chile, por lo que descartamos que haya sido en nuestro país", manifiesta Samanta Anriquez, jefa de Emergencias Sanitarias de Chile.

Si excluimos Chile, las miradas vuelven a dirigirse entonces a Argentina, donde los médicos denuncian dificultades para investigar. En este sentido, Olga Suárez, directora del Laboratorio de Ecología de Roedores de la Universidad de Buenos Aires, critica que "lo que uno detecta es falta de presupuesto para políticas públicas de salud y de epidemiología".

Por todo ello, todavía no se sabe con certeza dónde se originó el brote.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.