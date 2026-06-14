"Nos invitaron": EEUU asegura que Venezuela pidió su intervención militar para eliminar al líder del Tren de Aragua.

El contexto "Igual que eliminaríamos a Al Qaeda o al Estado Islámico (ISIS), como hicimos en Oriente Medio, tratamos a estas organizaciones terroristas extranjeras de la misma manera", ha asegurado el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth.

Estados Unidos ha confirmado que el Gobierno de Venezuela solicitó su intervención militar para eliminar a Héctor Guerrero Flores, líder del Tren de Aragua. Pete Hegseth, secretario de Defensa de Donald Trump, aseguró en redes sociales que la operación fue en colaboración con Venezuela, destacando que se trató de una acción contra una organización terrorista extranjera. Comparó la operación con acciones contra Al Qaeda o ISIS, y subrayó que es un avance significativo. Trump afirmó que el ataque fue rápido y letal, y destacó la cooperación con Venezuela para combatir organizaciones terroristas. Además, criticó a Joe Biden por su política fronteriza.

Estados Unidos ha confirmado que el Gobierno de Venezuelales invitó a intervenir militarmente en el país para matar al líder del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores. Así lo ha asegurado el secretario de Defensa del presidente estadounidense, Donald Trump, Pete Hegseth, en una publicación en sus redes sociales.

Con esa operación, EEUU lanza un mensaje a todas las bandas latinoamericanas que ha decidido considerar organizaciones terroristas. Hegseth, por su parte, mantiene que realizaron el operativo "en colaboración con el gobierno venezolano": "Esto es algo enorme. Quiero decir, ellos invitaron a nuestras Fuerzas Armadas porque tenían una organización terrorista extranjera en su territorio. Se trataba de su fundador y líder, y pudimos identificar dónde estaba y eliminarlo".

"Igual que eliminaríamos a Al Qaeda o al Estado Islámico (ISIS), como hicimos en Oriente Medio, tratamos a estas organizaciones terroristas extranjeras de la misma manera. Lo mismo ocurre con las embarcaciones del narcotráfico cuando identificamos que están controladas por esas organizaciones terroristas extranjeras. Así que es un gran avance", ha añadido.

Así, dice que "el presidente Trump tuvo la visión de actuar frente a Maduro y cambiar la relación": "Ahora Venezuela, gracias a nuestra asociación, está colaborando para que eliminemos a líderes terroristas extranjeros que aterrorizan al pueblo estadounidense, responsables de la cantidad de drogas y bandas criminales que entraron en Estados Unidos".

La muerte de Héctor Guerrero Flores, líder de la "sanguinaria organización" Tren de Aragua, ha sido confirmada por el líder republicano, que ha publicado un mensaje en 'Truth Social' además el momento exacto del ataque. De un ataque que ha definido como "letal". En las imágenes del vídeo en cuestión, se puede ver una vivienda con el tejado de color verde situada en un claro con árboles alrededor. Escasos segundos después, la explosión.

Una explosión que produce un proyectil que llega desde la parte izquierda de la imagen y que golpea de manera directa en el inmueble, provocando una enorme explosión y una humareda visible a gran distancia. "Bajo mis órdenes, el Comando Sur de EEUU ha llevado a cabo un ataque cinético rápido y letal para ejecutar con éxito a 'Niño Guerrero", ha compartido el mandatario en redes sociales.

En su mensaje, ha calificado a Guerrero de "infame líder de una de las organizaciones terroristasmás sanguinarias del planeta". La operación, llevada a cabo de forma conjunta por Washington y Caracas, llega casi un año después de que Estados Unidos calificara al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera y ofreciera más de cuatro millones de recompensa a quien diera información para la captura de Guerrero.

Además, Trump se ha acordado de Joe Biden, expresidente de EEUU: "Abrió la frontera sur a millones de delincuentes ilegales que han violado, mutilado y asesinado a ciudadanos estadounidenses con total impunidad".

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