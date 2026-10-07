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Una infancia arrebatada

Niños jugando al escondite entre escombros y con pérdida del habla: la infancia que ha arrebatado Israel con su genocidio en Gaza

Los detalles Los niños son la generación a la que el genocidio perpetrado por Israel les ha arrebatado su derecho a la infancia. Muchos tienen síndrome de estrés postraumático, como ansiedad o depresión. Incluso muchos de ellos han perdido el habla.

Niños jugando al escondite entre escombros y con pérdida del habla: la infancia que ha arrebatado Israel con su genocidio en Gaza
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Temblar de miedo porque, mientras dormías, tu casa ha sido bombardeada. Hoy esto es ser un niño en Gaza. Son la generación a la que el genocidio perpetrado por Israel les ha arrebatado su derecho a la infancia.

"A día de hoy la mitad de todos estos niños y niñas tienen síndrome de estrés postraumático, como ansiedad, depresión y es llamativo que muchos de ellos han perdido el habla", cuenta Carlos de las Heras, responsable de Amnistía Internacional para Europa y Oriente Medio.

Una niñez marcada por la destrucción, el trauma por el asesinato de sus seres queridos y el hambre. Lucía Martínez, portavoz de UNICEF, señala que "están muriendo de media un niño o una niña diarios".

Pero siguen siendo niños y se divierten jugando al escondite ocultándose entre los escombros. "Hay muchos remanentes explosivos que no han explotado y siguen bajo los escombros. Muchas veces es el jugar con esos remantes lo que hace que se les tenga que amputar una pierna o que les explote y el niño muera", explica Lucía Martínez.

Según Amnistía Internacional, el 98% de las escuelas en la Franja de Gaza han sido destruidas. Y con el inicio del curso escolar, se abre un rayo de esperanza: Toulin es una de las 500.000 niñas y niños que por primera vez en tres años van a poder volver a clase. "Queremos volver porque allí aprendemos a leer y a escribir y a volvernos inteligentes", cuenta la pequeña de siete años. Su objetivo es sobrevivir al genocidio con la esperanza de un futuro algo mejor.

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