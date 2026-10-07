Niños jugando al escondite entre escombros y con pérdida del habla: la infancia que ha arrebatado Israel con su genocidio en Gaza

Los detalles Los niños son la generación a la que el genocidio perpetrado por Israel les ha arrebatado su derecho a la infancia. Muchos tienen síndrome de estrés postraumático, como ansiedad o depresión. Incluso muchos de ellos han perdido el habla.

En Gaza, los niños viven bajo el constante temor de los bombardeos, lo que les ha arrebatado su infancia debido al genocidio perpetrado por Israel. Carlos de las Heras, de Amnistía Internacional, destaca que la mitad de estos niños sufren de síndrome de estrés postraumático, ansiedad y depresión, y muchos han perdido el habla. La destrucción y el trauma por la pérdida de seres queridos marcan su niñez. Lucía Martínez, de UNICEF, señala que muere un niño al día en promedio. Pese a todo, intentan jugar entre los escombros, donde aún hay explosivos, lo que provoca amputaciones y muertes. El 98% de las escuelas en Gaza han sido destruidas, pero el regreso a clases brinda esperanza a 500.000 niños, como Toulin, que desean aprender y tener un futuro mejor.

Temblar de miedo porque, mientras dormías, tu casa ha sido bombardeada. Hoy esto es ser un niño en Gaza. Son la generación a la que el genocidio perpetrado por Israel les ha arrebatado su derecho a la infancia.

"A día de hoy la mitad de todos estos niños y niñas tienen síndrome de estrés postraumático, como ansiedad, depresión y es llamativo que muchos de ellos han perdido el habla", cuenta Carlos de las Heras, responsable de Amnistía Internacional para Europa y Oriente Medio.

Una niñez marcada por la destrucción, el trauma por el asesinato de sus seres queridos y el hambre. Lucía Martínez, portavoz de UNICEF, señala que "están muriendo de media un niño o una niña diarios".

Pero siguen siendo niños y se divierten jugando al escondite ocultándose entre los escombros. "Hay muchos remanentes explosivos que no han explotado y siguen bajo los escombros. Muchas veces es el jugar con esos remantes lo que hace que se les tenga que amputar una pierna o que les explote y el niño muera", explica Lucía Martínez.

Según Amnistía Internacional, el 98% de las escuelas en la Franja de Gaza han sido destruidas. Y con el inicio del curso escolar, se abre un rayo de esperanza: Toulin es una de las 500.000 niñas y niños que por primera vez en tres años van a poder volver a clase. "Queremos volver porque allí aprendemos a leer y a escribir y a volvernos inteligentes", cuenta la pequeña de siete años. Su objetivo es sobrevivir al genocidio con la esperanza de un futuro algo mejor.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido