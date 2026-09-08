Indonesia reabre 5 de los 8 aeropuertos cerrados por la erupción del Krakatoa, pero siguen las emisiones desde el volcán

Pasajeros en una cola en el aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, reabierto después de la erupción del Krakatoa, en Tangerang, cerca de Yakarta (Indonesia)

La ceniza ha cubierto la capital indonesia y muchas zonas próximas desde el viernes. Más de 340.000 viajeros se han visto afectados por el cierre de ocho aeropuertos en plena operación retorno de las vacaciones de verano.

Indonesia ha reabierto su aeropuerto principal en Yakarta y otros cuatro que permanecían cerrados desde el fin de semana, a raíz de la ceniza volcánica emanada de la erupción del Krakatoa, desatada el pasado fin de semana. Cerca de 3.000 vuelos se vieron afectados por el cierre de ocho aeropuertos a lo largo del fin de semana, dejando a más de 370.000 viajeros varados en Indonesia el primer fin de semana de septiembre, para muchos aún en plena operación retorno de las vacaciones de verano.

El aeropuerto internacional Soekarno-Hatta de Yakarta, uno de los más importantes del sudeste asiático, fue el primero en suspender los vuelos el domingo por la mañana: reabrió pasada la medianoche del martes, después de que el viento facilitara la dispersión de la ceniza. El ministro indonesio de Transportes, Dudy Purwagandhi, confirmó que un total de 178 aviones habían permanecido en tierra durante el cierre del aeropuerto, para los cuales habría que comprobar su aeronavegabilidad antes de reanudar las operaciones, según recoge la agencia Reuters.

Miles de pasajeros se han ido acumulando en los aeropuertos, a la espera de recibir información sobre cómo podrían regresar a sus casas o sobre posibles reembolsos o indemnizaciones de sus vuelos. Tres de los ocho aeropuertos todavía continúan cerrados, entre ellos el aeropuerto internacional Radin Inten II Airport, en la ciudad de Bandar Lampung, en la isla de Sumatra, aunque a nivel internacional este aeropuerto sólo cubre rutas que unen Indonesia con Malasia.

Las erupciones del Krakatoa continúan

El Krakatoa (o Anak Krakatau, 'hijo del Krakatoa') registró la noche del viernes una erupción que no cesó hasta el domingo, aunque el lunes la Agencia Geológica indonesia advirtió de que la probabilidad de nuevas erupciones seguía siendo "alta". La ceniza volcánica ha alcanzado los 6.000 metros en la vertiente javanesa del joven volcán y los 15.000 en la vertiente de Sumatra, así como algunas zonas de Banten, la provincia más occidental de Java. El Krakatoa se encuentra en el estrecho de Sonda, entre las islas de Java y Sumatra.

El martes, entró en erupción tres veces más, aunque con una magnitud menor que las anteriores. El Krakatoa ha estado activo esporádicamente desde que emergió del mar a principios del siglo pasado. En diciembre de 2018, la erupción del volcán provocó un enorme tsunami que causó la muerte de más de 400 personas; en esta ocasión, las autoridades han asegurado que no hay riesgo de tsunami. El Krakatoa se encuentra en el conocido como 'cinturón de fuego del Pacífico', una cadena de volcanes, zonas sísmicas y placas tectónicas que se extiende a lo largo de 40.000 kilómetros entre Sudamérica y Nueva Zelanda, donde ocurren el 90% de los terremotos y donde se encuentran el 75% de los volcanes activos.

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