Netanyahu se ceba ahora con Líbano y ordena a sus tropas tomar más territorio en el sur del país

¿Qué ha dicho? "He decidido ampliar aún más la franja de seguridad existente, para finalmente frustrar la amenaza de invasión y mantener el lanzamiento de misiles antitanque lejos de nuestra frontera", ha explicado el primer ministro de Israel.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, busca transformar Líbano en una nueva Franja de Gaza en el contexto de una ofensiva conjunta con Estados Unidos contra Irán. En un avance militar en el país, al menos 13 personas, incluidos niños, han sido asesinadas. Netanyahu ha decidido ampliar la franja de seguridad para prevenir invasiones y mantener los misiles antitanque lejos de la frontera. Su objetivo es reforzar la seguridad en el norte de Israel, una zona fronteriza con Líbano, en medio de tensiones que podrían desencadenar una escalada regional más amplia.

Benjamin Netanyahu quiere hacer de Líbano una nueva Franja de Gaza. El primer ministro de Israel ha aprovechado la ofensiva conjunta con Estados Unidos contra Irán para avanzar militarmente en el país, donde hoy se ha asesinado a al menos 13 personas, algunos de ellos niños.

"He decidido ahora ampliar aún más la franja de seguridad existente, para finalmente frustrar la amenaza de invasión y mantener el lanzamiento de misiles antitanque lejos de nuestra frontera", ha explicado Netanyahu, que se comprometió a "cambiar radicalmente" la situación en el norte de Israel, zona fronteriza con el Líbano.

Según ha explicado, la decisión tiene como objetivo reforzar la postura de seguridad de Israel a lo largo de la frontera norte, en medio de las continuas tensiones en esa zona, donde las hostilidades transfronterizas han suscitado temores de una escalada regional más amplia.

En ese sentido, ha añadido a que la idea responde a que el grupo chií libanés Hizbulá "aún conserva la capacidad residual de lanzar cohetes". Ante eso, y junto a comandantes y altos cargos, han decidido la manera de "eliminar" la amenaza.

El mandatario ha enumerado, también, otros lugares ocupados por el Ejército israelí como ejemplos de cómo ha cambiado "el rostro de Oriente Medio" y la seguridad para Israel.

"Estamos tomando la iniciativa, estamos atacando y hemos creado tres cinturones de seguridad en lo profundo del territorio enemigo. En Siria, desde la cima del Monte Hermón hasta Yarmuk. En Gaza, en más de la mitad del territorio de la Franja", dijo sobre el despliegue de tropas a lo largo de la línea amarilla, pese a que debía tratarse de una medida temporal tras el actual alto el fuego.

"Irán ya no es el mismo Irán, Hizbulá ya no es el mismo Hizbulá, y Hamás ya no es el mismo Hamás. Ya no son ejércitos terroristas que amenazan nuestra existencia; son enemigos derrotados que luchan por su supervivencia", recalcó Netanyahu.

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