El mundo reacciona al regreso de Trump: del "responder con todo" de Canadá al "no romper lazos" de Europa

Trump ya ha firmado decenas de órdenes ejecutivas, que están empezando a tener respuesta. El mundo comienza a contestar a la virulencia de las primeras horas de Trump en el poder. Uno de los primeros, Justin Trudeau. El primer ministro de Canadá reacciona a Trump y a su amenaza de imponer aranceles a todos los productos canadienses. Dice que están preparados para defenderse "con todo". "Utilizaremos todas las herramientas necesarias como país para defender a los canadienses", asegura.

Trudeau explica los vaivenes de Trump en menos de 24 horas como una táctica negociadora que Canadá ya sufrió durante su primera Presidencia entre 2017 y 2021. "Trump siempre ha sido un experto negociador y hará lo que pueda para que sus socios estén siempre un poco desequilibrados", explica. El primer ministro canadiense señala en varios momentos que confía que los hechos de la relación bilateral imperen sobre los impulsos de Trump. Trudeau destacó que Estados Unidos depende de las materias primas así como el petróleo, el gas y la electricidad de Canadá.

Von der Leyen aboga por "no romper lazos"

Reaccionan Canadá y reacciona Europa. Una Europa que está en el objetivo de la nueva administración Trump. Y no son puras elucubraciones. Elon Musk, el nuevo hombre fuerte de Trump, ha compartido un mensaje que pone sobre la mesa la dirección del nuevo Gobierno estadounidense con respecto a la Unión Europea: cambia el MAGA, el Make America Great Again, por MEGA, refiriéndose a Make Europa Great Again.

Un mensaje que acaba diciendo que vuelva el sentido común. Pues bien, Trump ya tiene respuesta. La presidenta de la Comisión Europea avisa. "Hay que trabajar juntos" porque no le interesa a nadie romper lazos. "Nuestra primera prioridad será entablar un diálogo temprano (con Estados Unidos), debatir sobre los intereses comunes y estar dispuestos a negociar. Seremos pragmáticos, pero siempre defenderemos nuestros principios", afirma Ursula von der Leyen.

México le planta cara a Trump

Más respuestas a Trump. Más reacciones. Estas le llegan por el sur, desde México. Trump dijo en su discurso de investidura que iba a cambiarle el nombre al Golfo de México, por Golfo de América y no han tardado ni 24 horas en utilizar ese nombre desde una institución oficial de Estados Unidos. Ha sido el estado de Florida en una alerta meteorológica en la que ya habla del Golfo de América. La presidenta Mexicana, Claudia Sheinbaum, que ya le ha plantado cara a Trump otras veces, se lo deja claro: el Golfo de México seguirá llamándose el golfo de México.

"O sea, lo que corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, ellos le llaman Golfo de América, para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero, entonces sí es importante que se vea lo que dice el decreto", manifiesta la gobernante mexicana en su conferencia matutina. La presidenta minimiza las implicaciones de la orden ejecutiva de Trump, quien cumplió con su aviso de buscar llamarle 'Golfo de América' al Golfo de México por considerar que México está "gobernado por los cárteles" del narcotráfico y es "un lugar muy inseguro".

Alemania y Ucrania también avisan de la amenaza Trump

El mundo empieza a levantarse, o por lo menos a removerse, contra Trump. Desde Alemania, el canciller Scholz también avisa: Trump va a mantener al mundo en alerta y hay que tener cabeza fría. Así de claro lo ha dicho. Alerta el alemán de los actos de Trump en todos los ámbitos. Desde el clima a la política exterior, pasando por la seguridad.

Algo en lo que coincide también el presidente ucraniano. Zelenski, que ha anunciado que quiere reunirse con Trump, cree que Estados Unidos no va a ayudar a Europa. Que no le aportamos nada. "¿A alguien en Estados Unidos le preocupa que Europa pueda abandonarlo algún día, que deje de ser su aliado? La respuesta es no. Washington no cree que Europa pueda aportarle algo realmente sustancial", apunta.