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En Brasil

Mueren al menos seis personas tras una colisión entre dos helicópteros en pleno vuelo en Río de Janeiro

¿Qué ha pasado? El portavoz de los Bomberos ha confirmado que hallaron a cinco víctimas en uno de los aparatos y a la sexta en el segundo, que se precipitó a tierra a cien metros de donde estaba el primero.

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Al menos seis personas han muerto en Brasil después de que dos helicópteros hayan colisionado en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro.

En declaraciones a los medios de comunicación, Fabio Contreiras, portavoz de los Bomberos, ha detallado que el accidente se registró a las 08:59 hora local y que, a su llegada, localizaron cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves.

La sexta víctima mortal estaba en el segundo helicóptero, que se precipitó a tierra a unos 100 metros del lugar donde cayó el primero.

Uno de los aparatos, una vez impactó contra el suelo, provocó un fuego tal que arrasó con unos 20 coches que estaban aparcados.

Debido a la fuerza del impacto, detalla Contreiras, múltiples piezas y fragmentos de ambos helicópteros fueron directas hacia los edificios colindantes y a comercios de la zona.

Hasta el momento, no se conocen ni las identidades de las víctimas ni tampoco las causas que originaron la colisión.

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