Muere un turista japonés de 70 años tras caer del muro de siete metros de altura que rodea al Panteón de Roma

¿Qué ha pasado? Los agentes manejan la hipótesis de que el hombre se asomara demasiado para tratar de sacar una foto y terminara cayendo al vacío.

Un turista japonés de 70 años falleció tras caer del muro de siete metros que rodea el Panteón de Roma, uno de los monumentos más icónicos de la ciudad. El accidente ocurrió alrededor de las 21:50 horas en la vía della Palombella, en la parte trasera del Panteón. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, que incluyó médicos, policías locales y bomberos, no pudieron salvar al hombre. Los bomberos tuvieron que forzar una puerta para acceder al lugar de la caída. Se especula que el turista podría haberse asomado demasiado al intentar tomar una fotografía, perdiendo el equilibrio.

Un turista japonés de 70 años ha muerto después de caer del muro de siete metros de altura que rodea al Panteón de Roma, uno de los monumentos más emblemáticos y visitados de la ciudad italiana.

El accidente se produjo a eso de las 21:50 horas, cuando el hombre se precipitó desde el muro en la parte trasera del Panteón, en vía della Palombella.

A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, en un dispositivo que contaba con médicos, agentes de la Policía Local y los Bomberos, no pudieron hacer nada para salvar la vida del turista.

Los Bomberos tuvieron que forzar una puerta exterior para llegar al lugar de la caída. Una vez llegaron los sanitarios tan solo pudieron constatar que el turista estaba muerto.

Entre las hipótesis que barajan los investigadores no se descarta que la víctima se asomara demasiado, quizá queriendo hacer una fotografía, y perdiera el equilibrio para caer al vacío.

El Panteón de Agripa es una construcción romana del siglo II que destaca por su arquitectura y que a diario recibe numerosos visitantes. En su parte trasera está delimitado por un muro que compensa el desnivel entre el foso original y el del suelo actual.

