Muere Dick Cheney, vicepresidente de George W. Bush y artífice de la "guerra contra el terrorismo" tras el 11-S, a los 84 años

Dick Cheney, uno de los vicepresidentes con más poder que se recuerdan en la historia reciente de Estados Unidos, ha fallecido este martes a los 84 años. El republicano fue la mano derecha de George W. Bush en sus dos mandatos entre 2001 y 2009, siendo el artífice de la "guerra contra el terror" que acabó llevando a la guerra de Irak.

Según un comunicado emitido por la familia de Cheney, el republicano ha fallecido por complicaciones de una neumonía y problemas cardiovasculares. En sus últimos años, sus críticas a Donald Trump le llevaron a ser apartado por el partido republicano, llegando a llamar "cobarde" al actual presidente del país. Tal fue su giro que, en las pasadas elecciones, votó por Kamala Harris, rival de Trump y candidata demócrata.

Cheney sufrió una enfermedad cardiovascular durante la mayor parte de su vida adulta. Sobrevivió a varios infartos y vivió muchos años jubilado después de un trasplante de corazón en 2012. Cheney fue jefe de gabinete de la Casa Blanca y secretario de Defensa, convirtiéndose en la cara visible de la respuesta estadounidense tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

