Ahora

Un político de peso

Muere Dick Cheney, vicepresidente de George W. Bush y artífice de la "guerra contra el terrorismo" tras el 11-S, a los 84 años

¿Por qué es importante? Cheney acompañó a Bush entre 2001 y 2009. En los últimos años había sido apartado por el partido republicano debido a sus críticas a Donald Trump, a quien ha llegado a calificar de "cobarde".

Imagen de archivo de Dick Cheney en 2014Imagen de archivo de Dick Cheney en 2014Agencia AP

Dick Cheney, uno de los vicepresidentes con más poder que se recuerdan en la historia reciente de Estados Unidos, ha fallecido este martes a los 84 años. El republicano fue la mano derecha de George W. Bush en sus dos mandatos entre 2001 y 2009, siendo el artífice de la "guerra contra el terror" que acabó llevando a la guerra de Irak.

Según un comunicado emitido por la familia de Cheney, el republicano ha fallecido por complicaciones de una neumonía y problemas cardiovasculares. En sus últimos años, sus críticas a Donald Trump le llevaron a ser apartado por el partido republicano, llegando a llamar "cobarde" al actual presidente del país. Tal fue su giro que, en las pasadas elecciones, votó por Kamala Harris, rival de Trump y candidata demócrata.

Cheney sufrió una enfermedad cardiovascular durante la mayor parte de su vida adulta. Sobrevivió a varios infartos y vivió muchos años jubilado después de un trasplante de corazón en 2012. Cheney fue jefe de gabinete de la Casa Blanca y secretario de Defensa, convirtiéndose en la cara visible de la respuesta estadounidense tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Noticia en ampliación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La salida de Mazón no alivia el inmenso dolor de las víctimas de la DANA: "Nos queda el segundo paso, Mazón a prisión"
  2. Juicio al fiscal general del Estado, en directo | La jefa de prensa de la Fiscalía General declara que Ayuso intentó "extender una sombra de sospecha" sobre la institución
  3. La UCO revela que el ministro Torres se interesó para que pagaran a la trama Koldo: "Estoy encima de tu factura"
  4. El 'efecto Mamdani' sacude las elecciones de Nueva York entre ataques de Trump y ansias de remontada demócrata
  5. Un menor apuñala a un niño de 12 años en un instituto de Albuñol (Granada)
  6. Melatonina contra el insomnio: un estudio observacional relaciona su uso continuado con un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca