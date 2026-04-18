Miles de familias libanesas vuelven a casa ante un frágil alto el fuego que podría obligarles a volver a hacer las maletas en pocos días

Los detalles La tregua anunciada por Trump, a la que le quedan ocho días, ha colapsado carreteras. Sin embargo, todos estos desplazamientos no valdrán de nada si no se llega a un acuerdo.

Miles de familias libanesas han regresado a sus hogares tras mes y medio de guerra, recibiendo cálidas bienvenidas. La tregua en Líbano, anunciada por Donald Trump y con ocho días restantes, ha generado un masivo retorno. Muchos confían en que "Israel ya no bombardeará el Líbano", según el mandatario estadounidense. Sin embargo, algunos prefieren esperar antes de volver, temerosos de un posible resurgimiento del conflicto, ya que el ministro de Defensa israelí ha advertido sobre la continuidad de la guerra contra Hizbulá. Si el conflicto se reanuda, los residentes podrían tener que evacuar nuevamente, poniendo en riesgo este frágil alto el fuego.

Miles de familias libanesas han sido recibidas con banderas al aire. Tras mes y medio de guerra, han podido volver abrazar a sus seres queridos. "Volvemos a nuestras aldeas y lo hacemos con la frente en alto", expresa una mujer.

La tregua en Líbano anunciada por Donald Trump, a la que, de momento, le quedan ocho días, ha colapsado carreteras. "Estoy muy feliz. Vuelvo a mi tierra, a mi hogar", manifiesta un hombre, quien, al igual que otros miles de ciudadanos, ha viajado en coche de vuelta a su casa, confiando en las palabras del presidente de Estados Unidos, quien aseguró que "Israel ya no bombardeará el Líbano".

"Israel tiene prohibido hacerlo por Estados Unidos. ¡Ya es suficiente!", manifestó el mandatario estadounidense. Sin embargo, hay quienes prefieren esperar antes de volver a casa, atendiendo a lo que dicen los israelíes. "Tenemos miedo de volver. Hemos decidido quedarnos aquí dos o tres días hasta evaluar la situación", señala una mujer.

Y es que el ministro de Defensa israelí ha advertido de que siguen en Líbano, "en medio de una guerra contra Hizbulá, con una tregua de 10 días". Además, el ministro de Netanyahu ha avisado de que "si el conflicto se reanuda, los residentes que regresen deberán evacuar para permitir la finalización de la misión".

De esta forma, todos estos desplazamientos no valdrán de nada, si el conflicto no resiste este frágil alto el fuego que pondría final a una guerra que ya se ha cobrado la vida de más de 2.000 personas en Líbano.

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