Miles de estudiantes toman la Bastilla al grito de 'Los hijos de la patria somos nosotros' en una nueva jornada de protestas en Francia

Los detalles Los universitarios se han unido al resto de jóvenes en unas nuevas protestas que ha congregado a miles de personas en el lugar donde se inició la Revolución Francesa. El Gobierno ha puesto en marcha un enorme dispositivo de policías antidisturbios.

En 2026, miles de jóvenes se congregaron en la Bastilla para una marcha que recuerda la Revolución Francesa de 1789, con un impresionante despliegue policial. Decenas de manifestantes escalaron la Columna de Julio, ondeando banderas francesas y pancartas reivindicativas. Entre la multitud, se destacaron banderas de las Juventudes Comunistas y de La Francia Insumisa, acusados por el Gobierno de incitar las protestas estudiantiles. Universitarios y profesores se unieron a las manifestaciones, cerrando campus en París. Las consignas se tornaron más políticas, con fuertes críticas a la policía. La tensión se incrementó con la presencia de individuos encapuchados.

"Hoy vamos a tomar la Bastilla. Será la toma de la Bastilla 2". Es lo que ha dicho Daike, un joven de 18 años, a EFE. Es lo que ha dicho en referencia al acto que marcó el inicio de la Revolución Francesa el 14 de julio de 1789. Es, además, lo que ha pasado en este 2026, con miles y miles de jóvenes congregados en el lugar antes del comienzo de una marcha enmarcada por un impresionante despliegue de policías antidisturbios.

Han sido decenas los jóvenes que se han encaramado a lo alto de la Columna de Julio que se alza en el centro de la plaza. Agitando banderas francesas, mostrando pancartas reivindicativas en un monumento que conmemora la Revolución Francesa y que está coronado por una escultura de bronce dorado conocida como el Genio de la Libertad. Entre la cerrada multitud de manifestantes, se aprecian banderas de las Juventudes Comunistas y de La Francia Insumisa (LFI), el partido de izquierda radical al que el Gobierno acusa de "azuzar" la protesta estudiantil.

"Si hay que ir lejos, iremos lejos. Esto es histórico. Hace décadas que no había manifestaciones tan importantes. En 2018 hubo la de los 'chalecos amarillos', pero esto es más importante porque están los Bomberos, los agricultores... todo el mundo. Tal vez, espero, pronto la Policía", ha expuesto Arthur a EFE, que afirma que van a seguir en la calle hasta que les "escuchen".

Mientras tanto, Bally Bagayoko, alcalde de Saint-Denis y figura insumisa destacada, es recibido como un héroe por los jóvenes. El motivo, esa imagen suya interponiéndose entre la Policía y los estudiantes de un liceo que se ha vuelto viral en redes.

Los universitarios, en la lucha

En esta ocasión, los universitarios se han sumado en masa a la movilización de los estudiantes de los institutos. La mayoría de los campus de la región de París han cerrado sus puertas el jueves, entre lo que están la Sorbona, el de París Saclay y el de la selecta Universidad Panteón Asas.

En las protestas, a las que se han sumado también muchos profesores, lemas y pancartas como 'Juventud, resiste, demuestra que existes', 'No somos una generación de vagos sino de luchadores' o 'Los hijos de la patria somos nosotros', parafraseando el primer verso de La Marsellesa.

"Esto nos da mucha esperanza. No me esperaba que los adolescentes de hoy tuvieran tanta conciencia para reivindicar sus derechos y tener esa conciencia política", afirma Tella, profesora de español en un instituto de Seine Saint Denis, a las afueras de París.

Entre los jóvenes, miedo a la violencia. Tanto que muchos jóvenes tienen escrito en el brazo o en la pierna "el teléfono de un abogado" por si les terminan arrestando. Varios docentes, por su parte, han mostrado un papel con instrucciones y teléfonos a los que lomar por si "les ocurre algo o son arrestados".

Consignas mucho más políticas

Todas las bocas del metro que dan a Bastilla han sido canceladas por orden de la prefectura; los antidisturbios, presentes en gran número, controlan todos los accesos a la plaza y la policía registra todos los bolsos y las mochilas.

A diferencia del martes, las consignas que se cantan son mucho más políticas. 'Todos somos antifascistas', 'Todo el mundo detesta a la Policía, ACAB, ACAB, ACAB...', en una mención al acrónimo de origen británico que dice 'All cops are bastards' (todos los policías son unos bastardos).

En los bordes de la plaza, mientras, se ha visto a pequeños grupos de individuos vestidos de negro, encapuchados y con el rostro cubierto. De un aspecto más inquietante que contrastaba con el grueso de los manifestantes.

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