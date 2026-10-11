Los mercenarios de un aliado de Trump combaten en el Congo por los minerales estratégicos mientras la guerra sigue abierta

Los detalles Según informaciones de Reuters y 'The New York Times', varios mercenarios colombianos contratados por su amigo Erik Prince murieron en enfrentamientos a principios de septiembre.

Donald Trump afirma haber puesto fin a la guerra en el este de la República Democrática del Congo, pero los combates persisten. Mercenarios relacionados con Erik Prince, fundador de Blackwater y aliado de Trump, están involucrados. Una emboscada el 17 de septiembre dejó varios muertos y heridos, incluyendo a Tim Kennedy, admirador de Trump. Prince defiende una mayor intervención estadounidense, mientras que su empresa tiene contratos con el Gobierno congoleño para operaciones de seguridad en un territorio rico en minerales estratégicos. Aunque EE.UU. niega contratos con Prince, los intereses económicos y estratégicos continúan en el conflicto congoleño.

Donald Trump presume de haber puesto fin a décadas de guerra en el este de la República Democrática del Congo. Sin embargo, los combates continúan y entre quienes participan en ellos hay mercenarios vinculados a Erik Prince, fundador de Blackwater y aliado del presidente estadounidense. Una emboscada el pasado 17 de septiembre dejó alrededor de una veintena de muertos y heridos, entre ellos Tim Kennedy, antiguo miembro de las fuerzas especiales de EEUU y luchador de artes marciales mixtas admirado por Trump.

"Estamos poniendo fin a una guerra que dura ya décadas...", aseguró Trump al presentar el acuerdo de paz en Washington. Pero sobre el terreno, la violencia continúa. Prince, por su parte, ha defendido una mayor intervención estadounidense en el exterior: "Es hora de que nos pongamos de nuevo el sombrero imperial…".

Según informaciones de Reuters y 'The New York Times', varios mercenarios colombianos contratados por Prince murieron en enfrentamientos a principios de septiembre. En la emboscada del día 17 también fallecieron al menos siete congoleños y un antiguo miembro de las fuerzas especiales de Nueva Zelanda. Kennedy recibió tres disparos en una pierna y fue evacuado a un hospital militar en Estados Unidos.

¿Qué hacen allí? La empresa de Prince tiene contratos con el Gobierno congoleño para operaciones de seguridad en un territorio golpeado por los ataques del grupo rebelde M23. Sus operaciones se desarrollan en un país rico en coltán, cobalto y otros minerales estratégicos que interesan a Washington.

La explotación de estos recursos también está vinculada a graves problemas sociales, como el trabajo infantil en algunas zonas mineras.

Estados Unidos niega tener contratos con Prince para estas operaciones. Mientras Trump presenta el acuerdo diplomático como un avance hacia la paz, los enfrentamientos continúan y los intereses económicos y estratégicos siguen presentes en el conflicto congoleño.

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