Al menos tres muertos y ocho heridos en un tiroteo en una escuela de Filipinas

Un agente de policía acompaña a los estudiantes fuera de sus aulas al finalizar un simulacro tras los recientes tiroteos escolares en el país, el 3 de septiembre de 2026.

Los detalles Cuatro de los ocho heridos se encuentran en estado crítico y todas las víctimas son estudiantes de entre 14 y 17 años.

Tres personas han muerto este viernes en un tiroteo escolar en el sur de Filipinas -incluido el presunto agresor, de 16 años- y otras ocho han resultado heridas, según ha informado el alcalde de la localidad.

Cuatro de los ocho heridos se encuentran en estado crítico y todas las víctimas son estudiantes de entre 14 y 17 años, ha declarado a Reuters Albert Palencia, alcalde del municipio de Banga.

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