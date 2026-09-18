Tragedia en Filipinas
Al menos tres muertos y ocho heridos en un tiroteo en una escuela de Filipinas
Los detalles Cuatro de los ocho heridos se encuentran en estado crítico y todas las víctimas son estudiantes de entre 14 y 17 años.
Tres personas han muerto este viernes en un tiroteo escolar en el sur de Filipinas -incluido el presunto agresor, de 16 años- y otras ocho han resultado heridas, según ha informado el alcalde de la localidad.
Cuatro de los ocho heridos se encuentran en estado crítico y todas las víctimas son estudiantes de entre 14 y 17 años, ha declarado a Reuters Albert Palencia, alcalde del municipio de Banga.
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