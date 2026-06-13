Al menos un muerto tras una oleada de ataques en Líbano: Israel acusa a Hizbulá de violar el alto el fuego y lanza una orden de evacuación

Una densa columna de humo se eleva desde el sur del Líbano tras un ataque israelí, tal como se observa desde Nabatieh.

El contexto Los ataques se producen tras el anuncio del primer ministro paquistaní, este viernes, de que EEUU e Irán han acordado la redacción de un acuerdo destinado a poner fin a su guerra y que los mediadores están trabajando con ambas partes para ultimar detalles.

El conflicto en Líbano se intensifica con la evacuación de 20 aldeas del sur por orden del Ejército israelí, tras la muerte de una persona y la violación de un alto el fuego. En medio de este escenario, Irán y Estados Unidos parecen acercarse a un acuerdo que incluiría el fin de la guerra en Líbano, aunque Israel no participa en las negociaciones. Los ataques israelíes continúan en Bint Jbeil y otras regiones, con bombardeos y demoliciones que podrían complicar el acuerdo. Hizbulá ha reivindicado ataques contra tropas israelíes, mientras la violencia ha dejado más de 3.700 muertos en Líbano desde marzo.

El terror continúa cubriendo Líbano. En las últimas horas, el Ejército israelí ha ordenado la evacuación de 20 aldeas del sur libanés, donde ha fallecido al menos una persona pese a un alto el fuego que ha sido violado en repetidas ocasiones. Esta nueva oleada de ataques ha ocurrido en un momento clave en el que Irán asegura por primera que el ansiado acuerdo con Estados Unidos está más cerca que nunca. Para los iraníes, como no podía ser de otra forma tal y como han repetido en los últimos meses, detener los bombardeos en Líbanoes uno de los requisitos e Israel, sin embargo, ha dejado claro que ellos no forman parte de ese pacto.

Por su parte, Abbas Araqchi, ministro de Exteriores, sostiene que el acuerdo preliminar con Estados Unidos prevé el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano. No obstante, por ahora las calles libanesas siguen viviendo entre bombas y casas arrasadas.

Los ataques se producen tras el anuncio del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, este viernes, de que el país liderado por Donald Trump e Irán han acordado la redacción de un acuerdo destinado a poner fin a su guerra y que los mediadores están trabajando con ambas partes para ultimar detalles.

Mientras, el Ejército israelí seguía demoliendo casas y edificios gubernamentales en la ciudad libanesa de Bint Jbeil, hechos que han generado temores por la posibilidad de frustrar el acuerdo, ya que los israelíes no forman parte en las negociaciones.

Este sábado, la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) ha informado de que el encargado administrativo de la localidad de Al Rayan, Ali Badi, murió en uno de los bombardeos israelíes contra la zona de Jezzine, una de las regiones más golpeadas por la nueva oleada de bombardeos.

El medio estatal añadió que varios drones israelíes también atacaron el municipio de Qasiba, en la región meridional de Nabatieh, mientras que los aviones de combate de Israel también lanzaron tres bombardeos en las inmediaciones de un punto de control militar en Kfarhouna, en Jezzine.

En esa misma zona, un dron atacó a un empleado de la compañía eléctrica libanesa "mientras regaba sus cultivos, lo que provocó que resultara herido y fuera trasladado al hospital", indicó la ANN, que también informó de ataques de artillería desde diferentes puntos que las tropas israelíes han ocupado en el sur de Líbano.

Estos ataques tienen lugar después de que el Ejército israelí pidiera la evacuación de una veintena de localidades del sur libanés, tras acusar al grupo chií Hizbulá de violar el frágil alto el fuego en vigor, alcanzado en abril y renovado desde entonces pese a que no ha sido respetado.

Hizbulá, por su parte, reivindicó dos ataques contra las tropas y vehículos israelíes que invaden diferentes puntos del sur de Líbano. La violencia, iniciada el 2 de marzo en el marco de la guerra de Irán, ha provocado desde entonces la muerte de más de 3.700 personas solo en el Líbano, de acuerdo con las autoridades del país mediterráneo.

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