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En una calle peatonal

Al menos dos muertos y varios heridos por un atropello en Leipzig (Alemania)

Qué se sabe La Policía ha detenido al presunto responsable. Se desconoce el motivo del atropello.

Foto de archivo de un coche de policía en AlemaniaFoto de archivo de un coche de policía en AlemaniaEuropa Press
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Al menos dos personas han muerto y varias han resultado heridas al ser arrolladas por un automóvil en una zona peatonal de la ciudad alemana de Leipzig, en el este del país, según confirmó el alcalde, Burkhard Jung. "Lamentablemente hay dos muertos", afirmó.

El director del servicio de bomberos de Leipzig, Axel Shuh, por su parte, declaró que "han herido a dos personas de tanta gravedad que murieron y dos personas están heridas graves". Añadió que hay otros 20 afectados de menor gravedad.

La Policía informó que el presunto responsable se dio a la fuga, pero que fue detenido posteriormente. "El conductor fue arrestado y actualmente ya no representa una amenaza", dijo un portavoz de la Policía alemana en declaraciones recogidas por 'Der Spiegel', sin aclarar las posibles razones del atropello.

En este sentido, el alcalde indicó que "no conocemos exactamente la motivación, no sabemos quién es el perpetrador". Jung se declaró "conmocionado" y expresó su solidaridad con las víctimas, ante un hecho que "ni ahora ni probablemente nunca podamos comprender".

Los hechos ocurrieron sobre las 17:15 CET (15:15 GMT) en una calle comercial que conecta la céntrica Plaza Augustus hacia la zona peatonal de la capital sajona y se halla en las inmediaciones de la Universidad y de la Iglesia de San Nicolás.

El vehículo, un VW Taigo, enfiló la calle peatonal a una velocidad de entre 70 y 80 kilómetros por hora, según testigos presenciales citados por los medios, hasta que finalmente detuvo su trayectoria un bolardo metálico.

Se desplegó en la zona un amplio dispositivo de emergencias con numerosos agentes de la Policía y ambulancias. La Policía pidió a la ciudadanía "evitar compartir informaciones no verificadas y fotos o vídeos del lugar de los hechos".

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