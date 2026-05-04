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Versionan el conflicto

Irán tira de los Minions para reforzar su relato de la guerra contra EEUU

Los detalles Como ya hicieran con los Lego, el régimen iraní ha difundido un vídeo sobre la guerra en Oriente Medio versión Minions con el objetivo de llegar hasta a los más pequeños.

Irán tira de los Minions para reforzar su relato de la guerra contra EEUU
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Con Donald Trump versión Minion, Teherán abre un nuevo capitulo en la propaganda contra el invasor 'yankee'. Es la enésima vez que los iraníes usan animaciones dirigidas a un público infantil para explicar y reforzar su relato en la guerra.

Porque al presidente estadounidense también le hemos visto de Lego dando sus clásicos ultimátums grandilocuentes que en Irán representan que no suponen nada para ellos.

Pieza a pieza parodiaron el papel del presidente estadounidense en la guerra. Algo que ahora hacen con Minions.

Esta es su forma de explicar, incluso a los más pequeños, la tensión en el Estrecho de Ormuz y el bloqueo impulsado allí por Estados Unidos.

Una orden directa, según estos vídeos, que con muñecos le explican al mundo entero la crisis global a la que nos enfrentamos, una que ya le ha costado a la economía mundial 600 millones de barriles de petróleo.

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