Irán tira de los Minions para reforzar su relato de la guerra contra EEUU

Los detalles Como ya hicieran con los Lego, el régimen iraní ha difundido un vídeo sobre la guerra en Oriente Medio versión Minions con el objetivo de llegar hasta a los más pequeños.

Teherán ha lanzado una nueva campaña de propaganda contra Estados Unidos utilizando animaciones infantiles, esta vez con Donald Trump representado como un Minion. Esta estrategia no es nueva; anteriormente, han parodiado al presidente estadounidense usando figuras de Lego para subrayar que sus amenazas no les afectan. Estas animaciones buscan explicar a un público joven la tensión en el Estrecho de Ormuz y el bloqueo liderado por Estados Unidos, destacando su impacto global. Según los vídeos, estas acciones han costado a la economía mundial 600 millones de barriles de petróleo.

Con Donald Trump versión Minion, Teherán abre un nuevo capitulo en la propaganda contra el invasor 'yankee'. Es la enésima vez que los iraníes usan animaciones dirigidas a un público infantil para explicar y reforzar su relato en la guerra.

Porque al presidente estadounidense también le hemos visto de Lego dando sus clásicos ultimátums grandilocuentes que en Irán representan que no suponen nada para ellos.

Pieza a pieza parodiaron el papel del presidente estadounidense en la guerra. Algo que ahora hacen con Minions.

Esta es su forma de explicar, incluso a los más pequeños, la tensión en el Estrecho de Ormuz y el bloqueo impulsado allí por Estados Unidos.

Una orden directa, según estos vídeos, que con muñecos le explican al mundo entero la crisis global a la que nos enfrentamos, una que ya le ha costado a la economía mundial 600 millones de barriles de petróleo.

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