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Al menos dos heridos y decenas de evacuados tras una violenta explosión de gas en un barrio de Roma

Los detalles Este domingo se ha producido una explosión en un depósito de gas licuado en una vivienda de la periferia de la capital italiana que ha destrozado tres casas.

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Al menos dos personas han resultado heridas y decenas han sido evacuadas este domingo tras una violenta explosión en un depósito de gas licuado en una vivienda de la periferia de Roma que ha destrozado tres edificios, según han informado los bomberos italianos.

La explosión se produjo a las 12:50 hora local en una vivienda del barrio periférico de Ponte Galeria, muy cerca del aeropuerto romano de Fiumicino. La causa, según dicha fuente, fue la explosión de un depósito de gas licuado.

La explosión no solo destrozó la casa donde se originó sino también otras tres de los alrededores, y causó numerosos desperfectos en los coches aparcados en esta zona de viviendas unifamiliares.

Los bomberos han rescatado de entre los cascotes a dos personas heridas de gravedad, que han recibido inmediatamente atención médica, y han evacuado a decenas de vecinos de la zona, unos 70 según los medios locales. Los agentes continúan con la búsqueda de eventuales damnificados por la explosión.

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