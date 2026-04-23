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Accidente ferroviario

Al menos 17 heridos, cuatro de ellos en estado crítico, tras el choque frontal entre dos trenes en Dinamarca

La Policía danesa confirma que hay heridos pero evitan pronunciarse "sobre la dimensión ni el tipo de los daños" que ha causado el accidente. El accidente se produjo en una línea de tren local que une las localidades de Hillerød y Tisvildeleje.

Los dos trenes accidentados en DinamarcaLos dos trenes accidentados en DinamarcaReuters
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Al menos 17 personas resultaron heridas, cuatro de ellas en estado crítico, tras un choque frontal entre dos trenes en Gribskov, al norte de Copenhague, informaron este jueves las autoridades de la capital danesa a la agencia Ritzau.

Tanto la policía como los servicios de emergencia confirmaron, por su parte, que hay heridos pero sin facilitar ninguna cifra.

"Seguimos trabajando en el lugar. Podemos confirmar que hay heridos pero no podemos pronunciarnos sobre la dimensión ni el tipo de los daños. Se están haciendo análisis técnicos en el lugar que esperamos que continúen durante un período de tiempo prolongado", escribió en X la policía danesa.

El accidente, cuyas causas aún no han sido establecidas, se produjo en una línea de tren local que une las localidades de Hillerød y Tisvildeleje, al norte de la isla de Selandia, a unos 50 kilómetros al norte de la capital.

Las autoridades regionales enviaron a la zona siete ambulancias y un helicóptero del Ejército también ha participado en el operativo. "Estoy profundamente conmocionada y pienso en todos los afectados. La línea local es usada por muchos ciudadanos de Gribskov, empleados y alumnos escolares", escribió en Facebook la alcaldesa de Gribskov, Trine Egetved.

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