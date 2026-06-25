Al menos 17 heridos en un atropello múltiple en los festejos por la última victoria de México en el Mundial

Al menos 17 heridos en un atropello múltiple durante las celebraciones por la última victoria de México en el Mundial

Los detalles El atropello tuvo lugar en el bulevar Lázaro Cárdenas, que en ese momento reunía a cientos de personas que celebraban el triunfo del combinado mexicano tras golear 0-3 a República Checa.

Durante los festejos por la victoria de México en el Mundial de fútbol, un atropello múltiple en Cabo San Lucas dejó al menos 17 heridos. El incidente ocurrió en el bulevar Lázaro Cárdenas, donde un automóvil negro embistió a una multitud que celebraba el triunfo mexicano sobre República Checa. Imágenes muestran al vehículo acelerando contra la gente y chocando contra bolardos. La multitud reaccionó sacando al conductor y agrediéndolo. El alcalde interino expresó solidaridad con las víctimas y prometió mantener informada a la ciudadanía. El conductor fue detenido y una de las víctimas está grave.

Al menos 17 personas han resultado heridas como consecuencia de un atropello múltiple durante los festejos por la última victoria de México en el Mundial de fútbol, en la ciudad de Cabo San Lucas, en el estado de Baja California.

El atropello tuvo lugar durante la noche del miércoles en el bulevar Lázaro Cárdenas, que en ese momento reunía a cientos de personas que celebraban un nuevo triunfo del combinado mexicano, en esta ocasión tras golear 0-3 a República Checa.

Diversas imágenes publicadas en redes sociales muestran un automóvil negro rodeado por una multitud de personas que vestían camisetas de la selección nacional de fútbol de México. El vehículo aceleró entonces contra la multitud, lanzando a las personas por los aires antes de chocar contra unos bolardos.

Otros vídeos muestran a la multitud sacando a alguien del automóvil y agrediéndolo, mientras varias personas yacían heridas en el suelo.

"Quisiera expresar nuestra más profunda solidaridad con las personas afectadas y sus familias tras los lamentables sucesos ocurridos esta noche", ha declarado el alcalde interino de Los Cabos, José Manuel Larumbe, quien ha prometido mantener informada a la ciudadanía sobre las investigaciones de las autoridades respecto al incidente.

Situado en la península de Baja California, Cabo San Lucas es uno de los principales destinos turísticos de lujo de México y una de las dos ciudades más importantes del municipio de Los Cabos, el cual también comprende San José del Cabo y el corredor turístico que las conecta.

Las víctimas han tenido que ser hospitalizadas, una de las cuales está grave. El conductor del vehículo ha sido detenido, informan medios mexicanos.

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