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Suceso en EEUU

Al menos 10 heridos por el azote de varios tornados en el norte de Oklahoma

Los detalles Uno de los tornado ha golpeado con fuerza la Base de la Fuerza Aérea Vance, ubicada en Enid, Oklahoma. Los servicios de emergencias están realizando operaciones de búsqueda y rescate. Hay al menos 10 heridos y numerosos daños materiales.

Al menos 10 heridos por el azote de varios tornados en el norte de OklahomaAl menos 10 heridos por el azote de varios tornados en el norte de OklahomaAgencia AP
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Al menos 10 personas han resultado heridas después de que varios tornados hayan azotado el norte de Oklahoma este jueves, según informa KOCO News, filial de ABC News.

Los equipos de emergencia han realizado operaciones de búsqueda y rescate después de que un tornado causara daños significativos en la Base de la Fuerza Aérea Vance, ubicada en Enid, Oklahoma.

La base aérea ha confirmado el impacto del tornado en una publicación de Facebook y explicado que estaban llevando a cabo procedimientos de verificación para asegurar que todo el personal estuviera a salvo y localizado.

"El mando de la base está evaluando las instalaciones para determinar el alcance de los daños y garantizar la seguridad de las instalaciones e infraestructura", ha detallado la Base de la Fuerza Aérea Vance.

El alcalde de Enid, David Mason, ha señalado que el personal del departamento de policía y del departamento de bomberos de la ciudad está coordinando los esfuerzos de respuesta de emergencia y ha instado a los residentes a mantenerse alejados del área de Grayridge, que fue afectada por el tornado.

Según medios locales, el responsable de Emergencias del condado de Garfield ha informado que al menos 10 heridos en el área con lesiones leves. La oficina de Mason y la oficina de gestión de emergencias del condado de Garfield no han detallado por el momentos más detalles de esas lesiones.

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