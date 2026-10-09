Ni una mención a su herencia española: Trump vuelve a reescribir la historia a su antojo al hablar del "héroe italiano" Cristóbal Colón

¿Qué ha dicho? El republicano, en un acto en el Ala Este de la Casa Blanca, ha hablado del navegante como "el primer ítalo-americano de la historia" a pesar de que nunca llegó a pisar el actual territorio de EEUU.

Donald Trump ha celebrado el Día de Colón en la Casa Blanca, calificando al explorador como un "héroe italiano" y el "primer ítalo-estadounidense de la historia", a pesar de que Colón nunca pisó el actual territorio de Estados Unidos. Durante el evento, Trump destacó que su administración ha restaurado imágenes del explorador y afirmó que antes mencionar a Colón era mal visto. Ángeles Moreno Bau, embajadora de España en Estados Unidos, asistió al acto que culminó con una actuación del tenor Christopher Macchio. Trump ha revertido la decisión de Joe Biden de reconocer el 12 de octubre como el Día de los Pueblos Indígenas, retomando la celebración de Colón.

Donald Trump ha vuelto a reescribir la historia. Lo ha hecho para celebrar el Día de Colón, en un acto en el que ha hablado de la figura de un explorador al que define como "héroe italiano" y como el "primer ítalo-estadounidense de la historia", a pesar de que jamás pisase el territorio del actual Estados Unidos. Además, ha hecho un total de cero menciones a su herencia española.

Ha sido en el Ala Este de la Casa Blanca, flanqueado por un par de fotografías de momentos del explorador que su Administración ha restaurado. "Yo, y algunas personas de esta sala, resucitamos a Cristóbal Colón. Antes no se podía ni decir su nombre. Antes, decirlo suponía que te vieran como una especie de ser malvado", ha dicho.

Así ha sido su exposición, una en la que ha calificado a Colón como un "héroe italiano" que cambió "el futuro de la humanidad". "Este explorador italiano fue quizá el primer ítalo-estadounidense de la historia", ha expresado.

Entre los invitados al evento estaba Ángeles Moreno Bau, embajadora de España en Estados Unidos, que presenció un acto que terminó con una actuación del tenor estadounidense Christopher Macchio interpretando 'Nessun Dorma'.

Este Día de Colón se celebra el segundo lunes de octubre para conmemorar la llegada del explorador al continente americano el 12 de octubre de 2012. La administración de Joe Biden, en medio del cuestionamiento por el legado de Colón, marcó tal día como el de los Pueblos Indígenas.

Una vez Trump regresó al poder, uno de sus primeros anuncios fue el de dejar de reconocer el 12 de octubre como el Día de los Pueblos Indígenas para retomar el de Colón.

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