António Costa viaja a Kyiv para apoyar a Ucrania y acaba evacuado a un búnker ante la alarma de ataque ruso

Los detalles Tras la Coalición de Voluntarios en Kyiv, se encontraba cenando en su hotel cuando fueron avisados de la proximidad de un posible ataque con misiles de Rusia. Junto al presidente del Consejo Europeo, buscaron refugio el líder de Finlandia, Alexander Stubb, y el primer ministro de Luxemburgo, Luc Frieden.

Ucrania celebró su Día de la Independencia y la reunión de la Coalición de Voluntarios, compuesta por países que apoyan al país ante la invasión rusa. Durante la jornada, líderes internacionales, incluido António Costa, fueron trasladados a búnkeres de seguridad debido a ataques rusos. El presidente del Consejo Europeo abrazó a Volodímir Zelenski y prometió más ayuda financiera y defensiva. Costa, junto a otros mandatarios, experimentó el miedo de las alarmas antiaéreas en Kyiv. Aunque ninguno sufrió daño, la situación resalta la falta de interés de Putin en una solución diplomática, continuando el conflicto iniciado en 2022.

Este lunes Ucrania celebraba su Día de la Independencia de la antigua Unión Soviética, pero también la reunión de la Coalición de Voluntarios, de los países que apoyan a los ucranianos ante la invasión de Rusia. Una jornada en la que Putin no ha dudado en seguir atacando y que acabó con líderes internacionales desalojados a búnkeres de seguridad. Entre ellos, António Costa.

Porque el presidente del Consejo Europeo fue una de las figuras que abrazó a Volodímir Zelenski, prometiendo más ayuda tanto financiera como en defensa para, cuatro años después, seguir haciendo frente a los ataques del Ejército de Vladímir Putin. Porque lejos de verse un posible final, los choques en el campo de batalla y el número de víctimas civiles no hacen más que aumentar.

"La presión sobre la economía rusa y su flota fantasma continuará y se intensificará. Rusia debe participar seriamente en las negociaciones de paz. La escalada no es la solución; la diplomacia sí lo es", dijo Costa ante la treintena de países que conforman la llamada Coalición de Voluntarios.

Horas después, Costa vivía en primera persona el miedo que se siente cuando suenan las alarmas antiaéreas. Las primeras informaciones hablaban de la llegada de misiles balísticos que habrían sido lanzados por soldados rusos desde la ciudad de Taganrog.

Porque, como hemos dicho, estaba en Kyiv. Concretamente, se encontraba cenando en su hotel cuando fueron avisados de la proximidad de un posible ataque aéreo de Rusia. El resultado: el presidente del Consejo Europeo, António Costa, tuvo que dejar a medias su cena, ser desalojado del hotel y acabó escondido en un búnker.

Y no es el único mandatario que ha vivido esta alarma. Junto a Costa, estaban el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el primer ministro de Luxemburgo, Luc Frieden. Se encontraron en el parking del propio hotel, de camino al refugio habilitado.

Afortunadamente, unos 15 minutos después, los mandatarios, responsables y hasta periodistas que habían buscado refugio pudieron abandonar el búnker.

Ninguno sufrió daño alguno, pero esta situación vuelve a poner de relieve las pocas ganas de Putin a la hora de apostar por una solución diplomática en esta guerra que, por otro lado, él mismo inició con la invasión de territorios ucranianos a principios de 2022.

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