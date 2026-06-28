Ahora

EN DIRECTO

Sigue la última hora tras los terremotos de Venezuela

Reclaman más máquinas

La maquinaria de Venezuela, insuficiente para la cantidad de escombros que hay tras los terremotos: "No hemos podido avanzar mucho"

¿Por qué es importante? Lo peor es que no llega a todas las zonas afectadas. Hay quienes, desesperados, no pueden esperar a que esas máquinas lleguen y trabajan a contrarreloj para tratar de encontrar más supervivientes.

Maquinaria Venezuela

La maquinaria que ha llegado a Venezuela es insuficiente para levantar tanto escombro tras los terremotos y lo peor es que no llega a todas las zonas afectadas. "No tenemos maquinaria pesada. Han venido a trabajar muchísimos rescatistas que están dándolo todo, pero necesitamos maquinaria", manifiesta una mujer desde La Guaira.

Aunque no pierden la esperanza, la cantidad de escombros supera toda capacidad humana. "Llevamos cuatro días trabajando sin descanso, pero no hemos podido avanzar mucho debido a la gran cantidad de escombros", expresa un rescatista.

La UME también está sobre el terreno para ayudar en todo lo posible, asesorados por ingenieros en Ejército de Tierra. "Empezamos a perforar, cortando la losa de hormigón y teniendo mucha precaución porque todas las estructuras están muy inestables", señala Jaime María Mata, jefe del Segundo Batallón de Intervención de Emergencias de la UME.

Hay quienes, desesperados, no pueden esperar a que lleguen las máquinas. Así, mucha gente trabaja a contrarreloj en los grandes escollos de la tragedia, mientras los hospitales están colapsados y las manos de los rescatistas luchan por encontrar más supervivientes entre el polvo y el ruido de las máquinas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Exteriores eleva a nueve la cifra de españoles muertos y a 152 la de desaparecidos tras los terremotos en Venezuela
  2. La frágil tregua salta por los aires: EEUU bombardea Irán y Trump amenaza con "acabar por la vía militar"
  3. Del positivismo de Sánchez a la "autocrítica" de Page: los entresijos de la reunión a puerta rezada en el Comité Federal del PSOE
  4. Barómetro laSexta | El 58,1% de los encuestados valora como "insuficientes" las explicaciones de Sánchez sobre Ábalos
  5. Mueren 11 personas que participaban en una sesión de paracaidismo en un accidente de avioneta en Francia
  6. Horas en carretera, humedades y un coche para las urgencias con 25 años: la odisea diaria de la sanidad rural en Teruel