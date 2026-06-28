La maquinaria de Venezuela, insuficiente para la cantidad de escombros que hay tras los terremotos: "No hemos podido avanzar mucho"

¿Por qué es importante? Lo peor es que no llega a todas las zonas afectadas. Hay quienes, desesperados, no pueden esperar a que esas máquinas lleguen y trabajan a contrarreloj para tratar de encontrar más supervivientes.

La maquinaria llegada a Venezuela es insuficiente para remover los escombros, y no alcanza todas las zonas afectadas. Según Ana Ancheta, a pesar de la llegada de rescatistas, la falta de maquinaria pesada es un gran obstáculo. José Ortega señala que, tras cuatro días de trabajo incesante, el avance es limitado por la cantidad de escombros. La UME está en el terreno perforando y cortando hormigón con precaución, asesorados por ingenieros del Ejército de Tierra. La desesperación lleva a muchos a trabajar sin esperar maquinaria, mientras los hospitales están saturados y los rescatistas se esfuerzan por encontrar supervivientes.

La maquinaria que ha llegado a Venezuela es insuficiente para levantar tanto escombro tras los terremotos y lo peor es que no llega a todas las zonas afectadas. "No tenemos maquinaria pesada. Han venido a trabajar muchísimos rescatistas que están dándolo todo, pero necesitamos maquinaria", manifiesta una mujer desde La Guaira.

Aunque no pierden la esperanza, la cantidad de escombros supera toda capacidad humana. "Llevamos cuatro días trabajando sin descanso, pero no hemos podido avanzar mucho debido a la gran cantidad de escombros", expresa un rescatista.

La UME también está sobre el terreno para ayudar en todo lo posible, asesorados por ingenieros en Ejército de Tierra. "Empezamos a perforar, cortando la losa de hormigón y teniendo mucha precaución porque todas las estructuras están muy inestables", señala Jaime María Mata, jefe del Segundo Batallón de Intervención de Emergencias de la UME.

Hay quienes, desesperados, no pueden esperar a que lleguen las máquinas. Así, mucha gente trabaja a contrarreloj en los grandes escollos de la tragedia, mientras los hospitales están colapsados y las manos de los rescatistas luchan por encontrar más supervivientes entre el polvo y el ruido de las máquinas.

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