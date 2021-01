La cepa británica está en todas partes. O, al menos, en buena parte del mundo: como puedes ver en el mapa que acompaña estas líneas, todo el continente europeo está invadido por esta variante del coronavirus. Del Reino Unido a España, pasando por Suecia, Dinamarca, Francia, Países Bajos, Alemania, Italia, o Suecia, entre otros.

Ante esto, la Unión Europea ha decidido ir más allá en sus medidas: este jueves, durante la celebración de la Cumbre del Consejo Europeo, se ha adoptado la decisión de aislar las zonas de mayor incidencia. Si bien no se cerrarán fronteras, un punto en el que la UE ha querido insistir, los dirigentes afirman que se "redefinirán" las zonas con más y menos riesgo.

Los países miembros incluso se plantean crear una nueva categoría basada en colores: en concreto, se señalarían en rojo oscuro las zonas más afectadas con las nuevas cepas. Ahora bien, los mandatarios aún no han acordado nada tangible. ¿Qué implica esta nueva señalización? Si la situación de las cepas se agravara todavía más de como está, ¿podría 'cerrarse' algún país?

Según Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, de momento, los desplazamientos en las zonas más afectadas por la enfermedad estarán "fuertemente desaconsejados". Asimismo, apunta la dirigente, se deberán aplicar medidas "adaptadas a la situación".

Esta primera propuesta de la Unión Europea se plantea como difusa. Porque, más allá de las palabras de los presidentes del Consejo —Charles Michel apunta que "los dirigentes han tomado nota de la gravedad de la situación"—, aún se desconoce hasta qué punto actuaría la Unión si no se palia la extensión de las cepas.

Lo que sí ha dejado claro el Consejo europeo es que a día de hoy los cierres de fronteras no se barajan como opción. En esta línea, Michel apunta que estas "deben permanecer abiertas para garantizar el funcionamiento del mercado único, en particular la circulación de bienes y servicios esenciales". También afirma que, aunque se puedan "revisar las recomendaciones sobre viajes dentro de la UE", no deben imponerse "prohibiciones de viaje indiscriminadas".

Entre tanto, las cepas siguen extendiéndose. En el caso de la británica, algunos cálculos indican que esta variante podría ser la predominante en nuestro país a partir de primavera. Mientras que ahora solo ocupa alrededor del 5% de los casos, como indica el Ministerio de Sanidad, hacia el mes de marzo este porcentaje podría subir hasta el 40 o el 50%. A esta, además, se le debe añadir la de Sudáfrica que, como también puedes comprobar en el mapa, es la segunda cepa más extendida del globo.