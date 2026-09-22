Interior asegura haber reforzado El Tarajal tras la rotura aún sin reparar de la barrera flotante

Los detalles El ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska aseguró este lunes que se reforzaría la vigilancia en las ciudades autónomas de cara a una posible avalancha este miércoles, 23 de septiembre.

La barrera de boyas instalada en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio ha sido dañada por un temporal, dejando huecos que podrían permitir el paso a nado hacia España. En respuesta, el Ministerio del Interior reforzará la frontera de El Tarajal con 63 nuevos agentes de la Guardia Civil y duplicará el uso de drones y helicópteros. En total, 706 agentes estarán desplegados en Ceuta. Melilla también recibirá refuerzos. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que Marruecos colaborará para prevenir nuevas avalanchas y ha pedido a la prensa marroquí que disuada a los migrantes.

La barrera de boyas instalada en la costa de Ceuta tras la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio ha sufrido una rotura debido al temporal que golpe a la ciudad autónoma a escasas 24 horas del 23 de septiembre, la fecha para la cual se ha hecho un llamamiento para un nuevo asalto masivo desde Marrucos.

Ante esta situación, esta barrera física, de más de 500 metros de largo y uno de alto, dejaría de ser afectiva, pues hay varios huecos por los que las personas podrían llegar a nado a territorio español.

Por ello, el Ministerio del Interior reforzará la frontera de El Tarajal de cara a un hipotético intento de entrada coincidiendo con la celebración de las elecciones en Marruecos este miércoles.

Fuentes ministeriales trasladan a laSexta que 63 nuevos agentes de la Guardia Civil se sumarán a las labores de vigilancia fronteriza. Se trata de tres pelotones, de 21 agentes cada uno, del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS).

Asimismo, el Instituto Armado va a duplicar el empleo de drones y helicópteros de cara a la vigilancia de un posible nuevo intento de avalancha. En total, la Guardia Civil tendrá desplegados 706 agentes en Ceuta, de los cuales 195 son refuerzos.

Refuerzos también en Melilla

Ante el temor a una nueva avalancha, la Guardia Civil también ha optado por reforzar la frontera en Melilla. En este caso, lo hará con 63 agentes del GRS.

Albares asegura que Rabat le ha garantizado que impedirá una avalancha

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado que el Gobierno ha activado medidas preventivas y está en contacto con las autoridades marroquíes para "disuadir" una nueva entrada masiva a Ceuta, tras la convocatoria en redes sociales para el 23 de septiembre en la que se llama a cruzar de nuevo a la ciudad autónoma.

Albres, que se reunirá esta semana en Nueva York con su homólogo marroquí, Naser Burita, para abordar el retorno de los migrantes que siguen en Ceuta tras la entrada masiva del pasado 30 de julio, ha asegurado que Rabat le ha garantizado que tomarán las medidas necesarias para que eso no ocurra.

Además, ha pedido la colaboración de la prensa marroquí para que difundan el mensaje de lo que va a pasar a los que intenten entrar en Ceuta, ya que no van a poder quedarse en España.

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