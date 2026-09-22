Saltan las alarmas por la salud del rey de Marruecos: Mohamed VI reaparece muy desmejorado y con problemas de movilidad

Los detalles No teníamos imágenes de Mohamed VI desde el pasado 31 de julio. En este caso, estuvo presente en una ceremonia de juramento para los nuevos oficiales graduados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad marroquíes.

El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha reaparecido públicamente por primera vez desde el 31 de julio, asistiendo a un acto en Rabat por el 28.º aniversario del fallecimiento de su padre, Hasán II. A sus 63 años, su aspecto ha generado preocupación, ya que se le ha visto visiblemente desmejorado, con menos peso y enfrentando problemas de movilidad y equilibrio. Desde la crisis humanitaria en Ceuta, el monarca había estado alejado del ojo público, lo que había alimentado especulaciones sobre su estado de salud. La última vez que se le vio fue en una ceremonia militar en julio.

El rey de Marruecos ha reaparecido. No se le veía públicamente desde el pasado 31 de julio, pero Mohamed VI ha acudido a un acto por el aniversario del fallecimiento de su padre, Hasán II. Algunos medios ya apuntan a que ha llamado la atención su aspecto, visiblemente desmejorado y con evidentes problemas de movilidad.

A sus 63 años, el monarca marroquí no quiso perderse uno de los actos solemnes que se están desarrollando por el 28.º aniversario del fallecimiento de Hasan II de Marruecos. Una velada religiosa en Rabat, concretamente en el Mausoleo Mohammed V.

Desde que estallara la crisis humanitaria en Ceuta, con miles de migrantes llegados desde Marruecos, Mohamed VI había permanecido en la sombra. Al principio, parecía una estrategia para paciguar los ánimos internacionales, pero, con el paso de los días, han nacido los rumores. Se apunta a que el monarca podría tener problemas de salud.

Rumores que se han acrecentado tras difundirse un vídeo del rey de Marruecos en dicho acto. En él, se le ve con menos peso, desmejorado y hasta parece que tiene dificultades para moverse, desplazarse y mantener el equilibrio.

Hay que recordar que no teníamos imágenes de Mohamed VI desde el pasado 31 de julio. En este caso estuvo presente en una ceremonia de juramento para los nuevos oficiales graduados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad marroquíes.

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